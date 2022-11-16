Siyasilere tepki var

Ömer KADİROĞLU

KKTC’nin ilanından bu yana 39 yıllık süreçte ülkenin iyiye gitmediğini, tam tersi gerileme olduğunu belirten vatandaşlar, bunun sorumlusu olarak siyasileri görüyor.

Sorunların aşılması için ciddi adımların atılmasını isteyen vatandaşlar, özellikle ekonomik durumun çok kötü olduğunu söylüyor.

Ne dediler…?

Osman Balcı

“KKTC’nin kuruluşundan bu yana geçen 39 yılda ülke gerekli ve yeterli gelişmeyi maalesef gösteremedi. Ekonomik anlamda sıkıntılı bir ülkeyiz. Halk her geçen gün daha da geriye gidiyor. 39 yılda ülkeyi yönetenler bu ülke ve halk için bir şey yapmadılar. Mecliste yaşananlar zaten her şeyi gösteriyor. Mecliste sağ konuşurken sol yok sol konuşurken sağ yok. Ülkenin daha iyi bir yere gelmesi için siyasilerin çok daha fazla çalışması gerekiyor.”

Kadir Salaz

“KKTC’nin kuruluşundan bu yana geçen 39 yılda yeterli ve gerektiği kadar bir gelişim sağlandığını maalesef söylemek mümkün değildir. Güney Kıbrıs’a bakıldığında 1974’den aynı anda çıkmamıza rağmen daha gelişmiş ve daha canlı bir ülkedir. Geçen 39 yılda ülkeyi yönetenler ülke için hiç bir şey yapmadılar ve sadece kendilerini ve kendi çevrelerindekileri düşünerek hareket ettiler. Ülkenin daha iyi bir yere gelebilmesi için siyasilerin “biz hatayı nerede yaptık da bu ülkeyi geriye götürdük?” sorusunu sorup bu yönde cevap aramaları gerekmektedir. Hiçbir yerde olmayan bu güzel ülkenin daha iyi bir yere gelebilmesi için çalışılması gerekiyor.”

Kudret Beyatlı

“KKTC’nin kuruluşundan bu yana yeterli önem gösterilmediği ve ülke için çalışılmaması nedeniyle yeterli ve gerekli gelişmeyi gösterdiğini maalesef söylemek mümkün değildir. Ülkenin tanınmamış olması ve gelen liderlerin buna önem vermediği gerekçesi ile ülkenin gelişmediğini düşünüyorum. Ülke siyasilerinin bu ülke için pek bir şey yaptıklarını söylemek mümkün değil. KKTC’nin hak ettiği yere gelebilmesi için bir tanınmışlık olması ve kendi içimizi düzeltmemiz gerekiyor.”

Hamza Delice

“Siyaseten güçlü olmayan iktisaden kalkınamaz. Halkta genel olarak siyasiler üzerine olumsuz yönde bir saldırı var ve bu çalışan kişileri de deforme ediyor. KKTC’ye baktığımızda bir ilerleme sağlamıştır demek mümkündür. Ülkede birçok yatırımlar var ve bu yatırımlar devam ediyor. Zaten hiçbir ülkede yatırımlar ve ülkenin gelişimi yeterli olmaz. Hangi gelişmiş ülkelere giderseniz gidin bu yönde söylemler olacaktır”

Hüseyin Uzunoğluları

“KKTC’yi kurmak değil önemli olan alt yapısını iyi oluşturmak ve temelini sağlam atmaktır. Bugün baktığımızda KKTC’nin alt yapısı tam olarak oluşturulamadı. Özellikle elektrik konusunda gerekli yatırımlar yapılmadığı için geri kalmış ülkeler gibi elektriksiz kalıyoruz. Bence bu güne kadar geçen 39 yılda gelişme var ancak yeterli olmadığını söylemek istiyorum. Devlet için çalışılması gerekirken KKTC’de ülkeyi kalkındırmak için çalışmak yerine kendileri ve kendi aileleri için çalışıyorlar.”

Serpil Tekol

“KKTC’nin kuruluşundan bu yana geçen 39 yılda maalesef ülke gelişmek yerine daha da geriye gidiyor. 1975 göçmeniyim ve o günden bu güne evet bazı işler yapıldı ancak bunlara rağmen ekonomik ve alt yapılar yönünden gelişme gösterdik diyemiyoruz. 39 yılda siyasiler bu ülke için hiçbir yönde bir çalışma yapmadı. Ülkenin daha iyi bir noktaya gelmesi için bu topraklarda yaşayanlar kendilerine öz eleştiri yapmaları ve özellikle siyasiler halk için mi çalışıyorlar yoksa kendi çıkarları için mi çalışıyorlar diye sorgulama yapmaları gerekiyor.”

Osman Halaç

“KKTC kurulduğu günden bu yana biraz da olsa geliştiğini söyleyebiliriz. Siyasilerin ülke için yaptığı çalışmaların bazılarından memnun bazılarından değiliz. Örneğin turizm adasının turizm yönünden gelişmediğini ve turizmi geliştirecek çalışmalar yapmaları gerekiyor.”

Arif İlanku

“KKTC’nin kuruluşundan bu yana geçen 39 yıllık sürede ben yeterli ve gerekli gelişmeyi gösterdiğini düşünüyorum. Bazı noktalarda eksiklikler var ancak onlar için de çalışılacağına inanıyorum. Geçmişe baktığımızda bugün daha iyi durumdayız. Ülke siyasilerinin 39 yılda ülke için çalışanının çok az olduğunu söyleyebiliriz. Ülkenin daha iyi bir yere gelebilmesi için toplumun aydınlanması lazım.”