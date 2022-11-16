Bölge için önemli yatırım

Güzelyurt Belediyesi Hizmet Binası ve İçişleri Bakanlığının Şahinler kırsal kesim arsalarının su altyapısı temel atma törenleri dün Serhatköy’de yapıldı.

Açıklamaya göre, temel atma törenine, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, belediye meclis üyeleri ve davetliler katıldı. Tören, saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Öztürkler: 30 köye daha hizmet götüreceğiz

İçişleri Bakanı Öztürkler, törende yaptığı konuşmada, Öztürkler, bölgenin Güzelyurt sevdalısı, ülkesini seven, Güzelyurt’u daha ileriye taşımak içi uğraşan bir belediye başkanına sahip olduğunu söyledi.

Hükümet olarak “Her hafta bir bölgeye hizmet götüreceğiz” sloganı ile kırsal kesim arsalarında daha önce eksik bırakılan su altyapısı ve asfalt çalışmalarını tamamlama hedefinde olduğunu kaydeden Öztürkler bir buçuk ayda 21 köyün ihalesini tamamladıklarını, ocak ayı sonrasında altyapısı eksik olan 30 köye daha hizmet götüreceklerini söyledi.

Özçınar: Her türlü desteği kente taşıyacağız

Tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, kalkınmanın yerelden başladığını vurgulayarak, 2018 yılındaki hedefleri doğrultusunda söz verdiği gibi bugün hizmet binasının temellerinin atılmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

2 yıllık pandemi sürecinin yatırımların yavaşlamasına sebep olsa da belediyenin kendi öz kaynakları ile bu projenin gerçekleşeceğini kaydeden Özçınar, inşa edilecek yeni hizmet binasının diğerleri gibi engelli dostu olduğuna dikkat çekti.

Özçınar, İçişleri Bakanlığının kırsal kesim arsalarına yönelik başlattığı alt yapı ve asfaltlama çalışmaları kapsamında şahinlerdeki kırsal kesim arsalarının su alt yapısının temellerinin atılmasıyla kalkınmanın önemini vurguladı.

