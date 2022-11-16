‘Toplumun Öncüleri’

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Toplumun Öncü Kadınları Ödül Töreni, Girne’de gerçekleştirildi. Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi’nin (HAD-SAM), halk dansları gösterisinin de yer aldığı ödül töreninde, sanatçı Bahar Gökhan konser verdi. Dernek Başkanı Rabia Özcömert’in açılış konuşmasının ardından, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da birer konuşma yaptığı törende, çalışmaları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaptıkları ile öncü rol üstlenen 14 kadına ödülleri verildi.

Törende Cumhurbaşkanı'nın eşi Sibel Tatar’a “Hedef Sıfır Atık” projesiyle verilen “Toplumun Öncü Kadınları” ödülünü Sibel Tatar adına Eda Özçetiner Demir aldı. Törende ayrıca, “Nergisler” projesi ile Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği (GİKAD), İngiltere Türk Dernekleri Konseyi eski başkanı ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Komitesi Başkanı Leyla Kemal, Türk Dostu projesi ile Nevin Cemal, “Eğitime Destek” projesi ile Cemre Akar, Lapta Girişimci Kadınlar Derneği’nin Lapta Huzur Evi’nde yürüttüğü çalışmalardan dolayı Şeniz Ertarkan Berkin, “Lapta’nın Kökleri” belgeseli projesiyle Lapta Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sultan Keskiner, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Cengo-V Parkı projesi ile Özge Özbekoğlu, Esin Leman Lisesi projesi ile Esin Leman ve Meme Kanseri ile mücadelesiyle kamuoyunda adını duyuran Kanser Savaşçısı İnci Avcı’ya ödülleri verildi. Ayrıca Etkinliğin sponsorluğunu yapan MagicTouch Grup Direktörü Özlem Özbekoğlu, Elite Cast Model Ajans ve sanatçı Bahar Gökhan’a plaketler sunuldu.

