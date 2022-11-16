“Kördüğüm çözülür”

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki törende konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen KKTC’de bulunmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu söyledi.

Başta TC Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere anavatandaki 85 milyonun ve TBMM üyelerinin selam ve sevgilerini getirdiğini ifade eden Şentop, “Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun” dedi.

İstanbul’da gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetleyen Şentop, “Sizlerin de bu acıyı en derinden hissettiğinizi biliyorum” dedi. Hain saldırıda vefat edenlere Allah’tan rahmet, yararılara acil şifalar dileyen Şentop, “Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Şentop, BM üyesi ülkelerin KKTC’yi artık tanıması gerektiğini kaydederek, KKTC’nin tanınmasının, Kıbrıs meselesindeki kördüğümü çözeceğini belirtti.

Kıbrıs meselesini ve Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını yılmadan usanmadan anlattıklarını ifade eden Şentop, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesinin bu çabaların somut bir ilk adımı olduğunu söyledi.

KKTC’nin er veya geç mutlaka tanınacağının altını çizen Şentop, “Kıbrıs Türk halkı müreffeh yarınlara kavuşacaktır. İçiniz rahat olsun. Anavatan Türkiye, her daim yanınızda duracaktır. Bu kutsal yolu alnı ak, başı dik bir şekilde sabırla ve inançla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin büyük mücadelelerle, büyük zorluluklarla kıyasıya çarpışarak bugünlere geldiğini vurgulayan Şentop, aşmadıkları ve aşamayacakları zorluk olmadığını kaydetti.

“KKTC, dünya sahnesindeki yerini aldı”

“Şükürler olsun ki sancak hiçbir zaman yere düşmemiş, ezan sesi hiçbir zaman dinmemiştir” vurgusu yapan Şentop, “Tam 39 yıl önce bugün ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının çatısı altında huzurla yaşayacağı egemenlik sembolü olarak dünya sahnesindeki yerini almıştır” diye konuştu.

“Yeni bir paradigma ile yola devam ediyoruz”

Kıbrıs Türkü’ne verdiği sözleri tutmayan, Annan Planı’nda olduğu gibi süreçte olumlu tutum ortaya koyan KKTC’yi değil de plana karşı çıkan Rumları mükafatlandıran, çözümsüzlüğü ve haksızlıkları cesaretlendiren uluslararası kuruluşların ve Rumların insafına bırakmayacaklarını vurgulayan Şentop, “Elbette her şeyin çaresi var. Yürüyeceğimiz başka yollar var. Yeni bir paradigma ile yola devam ediyoruz” dedi.

“İyi bilsinler ki, Türkiye’yi ve KKTC’yi Doğu Akdeniz’de dışlayan hiçbir girişim asla başarılı olamaz” diyen Şentop, “Uluslararası toplum da bunu böyle bilmeli, kıyıdaş ülkeler Doğu Akdeniz’deki planlarını, programlarını bu anlayış içinde yapmalıdır” şeklinde konuştu.

Şentop’tan Töre’ye ziyaret

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC'nin kuruluşunun 39'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı temsilen KKTC'de bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.

Şentop KKTC'den ayrıldı...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop adadan ayrıldı.

Verilen bilgiye göre, Şentop’u Ercan Havalimanı'nda, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis İdari Amiri Yasemin Öztürk, Başkanlık Divanı üyesi Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Hasan Küçük, Şifa Çolakoğlu, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer uğurladı.

