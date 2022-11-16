Şüpheli ölüm

Hüseyin ÇİÇEK

Yeşilköy sakinlerinden 27 yaşındaki Mehmet Yaman, dün Bafra oteller bölgesinde denizin 24 metre içerisinde kayalıklar üzerinde ölü bulundu.

Mehmet Yaman’ın cesedinde inceleme yapan sağlık ekipleri, kaş kısmında derin bir yarık belirledi. Yarığın nasıl oluştuğu araştırılırken, polisin her ihtimali değerlendirdiği belirtildi. Yaman’ın psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.

Kaşında yarık izi vardı

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; dün saat 14.30 sıralarında Bafra oteller bölgesinde sahilden 24 metre içeride kayalık kısmında bir erkek cesedi bulundu. Yapılan araştırma sonucu cesedin Yaman’a ait olduğu belirlendi. Mehmet Yaman’ın cesedinde inceleme yapan sağlık ekipleri, kaş kısmında derin bir yarık belirledi. Yarığın darp mı yoksa kayalıklara çarpma sonucu mu? oluştuğu araştırılırken, polisin her ihtimali değerlendirerek soruşturmasını sürdürdüğü ifade edildi.

Henüz 27 yaşında hayata veda eden Mehmet Yaman’ın ölüm nedeni gerçekleşecek otopsinin ardından belirlenecek. Bölge sakinlerinden elde edilen bilgilere göre Yaman’ın bazı psikolojik problemler yaşadığı da öğrenildi.