Kameralar ele verdi

Gemikonağı’nda akşam saatlerinde elini kolunu sallayarak girdiği teknoloji mağazasından bin 450 dolar değerinde tablet çalan Yazan Tourjuman güvenlik kameralarından tespit edilerek, kısa sürede yakalandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, hakkındaki iddialar aktarıldı. Zanlının çaldığı tableti dizüstü bilgisayar ile takas ettiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, Yazan Tourjuman‘ın 13 Kasım 2022 tarihinde saat 18.35 sıralarında Gemikonağı’nda, faaliyet gösteren Pawn Shop isimli iş yerinde vitrinde satışa arz edilen bin 450 dolar değerindeki bir adet iPad Pro 5th Generation tableti çaldığının kamera görüntülerinden tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının 14 Kasım 2022 tarihinde Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandığını ve ilk etapta itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, zanlının tableti Lefkoşa’da aranmakta olan bir şahıs ile dizüstü bilgisayar karşılığında takas ettiğini açıkladı. Polis, bilgisayarın zanlının tasarrufunda bulunduğu ve emare olarak alındığını ancak söz konusu tabletin aranmakta olduğunu belirtti.

Polis aktarmış olduğu olgular ışığında zanlının ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, 3 gün tutukluluk emri verirken, ayrıca zanlının sağlık sorunları olduğu beyanında bulunulması üzerine doktor kontrolünden geçirilmesine direktif verdi.