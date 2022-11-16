Pasaportu bulunamadı

Haspolat’ta faaliyet gösteren bir üniversiteye ait kütüphaneden hırsızlık yapan Neder Altiyeb Ishag gözaltına alınarak dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının kütüphanede masa üzerinde bir şahsa ait çantadan rolex marka saat ve 700 lira çaldığı açıklandı.

Saatin bulunduğu ifade edilirken, zanlının ülkedeki yasal statüsünün araştırıldığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, Ahmet Neder Altiyeb Ishag’ın 28 Ekim 2022 tarihinde 16.30 sıralarında Haspolat'ta faaliyet gösteren bir üniversiteye ait kütüphanede çalışma masası üzerinde bulunan M.M.K’.ya ait rolex marka bayan kol saatini ve çantası içerisinde bulunan toplam 700 TL parayı çaldığını söyledi. Polis, yapılan şikayet üzerine 14 Kasım tarihinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güvenlik Biriminden alınan bilgide rolex saat ile parayı çalan kişinin güvenlik kameralarından tespit edildiğinin bildirildiğini açıkladı.

Polis, yapılan araştırmada zanlı Ahmet Neder Altiyeb Ishag isimli şahıs tespit edildiğini ve rolex marka kol saatinin tasarrufunda bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Zanlının tutuklandığını, pasaportunun henüz bulunamadığını ve ülkedeki statüsünün henüz tespit edilemediğini ifade eden polis, soruşturma amaçlı 2 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.