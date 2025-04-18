Cezaevine gönderildi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da uyuşturucu satışı yaptığına dair alınan ihbar üzerine evinde yapılan aramada 28 gram hintkeneviri bulunan 37 yaşındaki Nijeryalı Chukwudi Kenneth Nwachukwu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen zanlının ifadesinde ticari amaçlı uyuşturucu temin ettiğini, maddi kazanç elde etmek için bir gramını sattığını itiraf ettiği açıklandı.

Polis; 9 Nisan 2025 tarihinde 12.55 -13.25 saatleri arasında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından, zanlının Lefkoşa’daki ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada; 29 gram ağırlığında hintkeneviri türü madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi cihazı bulunarak, emare olarak alındığını belirtti. Polis; zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek süre alındığını, ifadesinde suçunu kabul ettiğini, uyuşturucu maddeyi 8 Nisan’da aranan bir şahıstan 30 gram olarak aldığını, maddi kazanç sağlamak için bir gramını sattığını söylediğini aktardı.

Polis, ayrıca zanlının ülkedeki yasal statüsünün araştırıldığını, 2024 yılı Kasım ayından beri ülkede ikamet izinsiz olarak kaldığının tespit edildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkede yasal statüsü bulunmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

