KKTC’de mart ayında enflasyon, yüzde 1.39 arttı. KKTC İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay yayınladığı 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1.86 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.97 değişim gerçekleştiği açıklandı.

İstatistik Kurumu verilerine göre, ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 2.96 ile “Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar” ana grubunda gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 342 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 109 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal yüzde 77.15 Su Tesisatı Döşeme Ücreti (İşçilik Ücreti ve Malzeme Dahil), yüzde 66.67 Emisyon Ölçüm Ücreti, ve yüzde 59.13 Erik oldu.

En çok fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 43.51 taze bakla, yüzde 42.06 bezelye, ve yüzde 38.22 mor lahana oldu.