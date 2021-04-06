Özkıraç, bakanlık önüne kabak bırakmak istedi

Anıl IŞIK

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), dün Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde eylem yaptı.

El-Sen’in eylemine, Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP), bazı milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri de destek verdi.

Eyleme, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, CTP Milletvekilleri Erkut Şahali, Sıla Usar, Fazilet Özdenefe ve BMBP temsilcileri de katıldı.

Eylem, El-Sen üyelerinin sendika binası önünden başlayarak, ellerinde pankartlarla bakanlık binası önüne yürüyerek gelmesinin ardından basın açıklamaları yapıldı.

El-Sen’in eylem destek veren Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyon Başkanı Arslan Bıçaklı ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel’in Bu Memleket Bizim Platformu adına açıklamalarda bulunmasının ardından sözü El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç aldı.

Eylem sonunda El-Sen başkanı Özkıraç, bakanlık binasının önüne bir adet kabak bırakmak istedi. Polisin güvenlik kordonu nedeniyle bakanlık önüne geçemeyen Özkıraç, kabağı polis memurlarının önüne bıraktı.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, eylemde yaptığı konuşmada, Bakan Arıklı’nın söylem ve ifadelerini eleştirdi. Özkıraç, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun özelleştirilmesi söylemlerine de tepki göstererek, Kıb-Tek’in Kıbrıs Türk toplumunun ve ülkede yaşayan emekçilerin “ortak değeri” olduğunu ve “kurumu sattırmayacaklarını” söyledi.

Özkıraç, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun “özelleştirilmeyeceği” yönünde açıklamalarda bulunanların, on gün önce “elektrik özelleştirilecek” dediğini kaydederek, sendikanın bugün de yarın da buna karşı mücadele etmeye devam edeceğini söyledi.

“Keşif bedeli 28 dolardan 34’e çıktı…”

El-Sen Başkanı Özkıraç, iptal edilen Akaryakıt ihalesine ilişkin, “28 dolar keşif bedelinin, 34 dolara çıkarılak rant elde edileceğini” savundu, sendika olarak buna müsaade etmeyeceklerini, hukuki işlemler ve sendikal eylemleri artırarak mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Özkıraç, Elektrik Kurumu’nda “ambarlarımız boş, direk yok, sayaç yok. Amaç; Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanlarının topluma hizmetini engelleyip, toplumla bizi karşı karşıya getirerek, yeşil sermayeye peşkeş çekmektir” diye konuştu.

El-Sen’den Arıklı’ya 6 soru

El-Sen, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya 6 soru yönelterek, bakanın bu sorulara yanıt vermesini beklediklerini kaydetti.

Sendika’nın soruları şöyle:

“Şimdi buradan soruyoruz;

1-Keşif bedeli üzerinde yakıt almak Kıb-Tek’i çok büyük zarara uğratmadı mı?

2-Yakıt işini alan TPIC’ten teminat mektubu istendi mi?

3-Keşif bedeli 28 dolar olan yeni yakıt ihalesini de iptal edecek misiniz?

4-Geçerli neden olmadan ihaleyi iptal etmek suç değil mi?

5-İhalesiz bir şekilde yakıt işini bir firmaya vermek şaibeye ortak olmak anlamına gelmiyor mu?

6-İhaleleri iptal edip adrese teslim bir şekilde TPIC ile neden anlaştın?”

Açıklamada, Bakan’dan yanıt beklendiği kaydedilerek, yargının bu konuya müdahil olması istendi.