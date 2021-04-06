Herkes kurallara uymalı

Suna ERDEN

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, ev karantinası uygulamasının belirli kurallar çerçevesinde başladığını açıkladı. Üstel, ev karantinasına girmesi uygun görülen yaklaşık 200 kişiye taahhütname imzalattıklarını ifade ederek, kuralları ihlal edenlere yaptırım uygulanacağını belirtti.

Üstel, “Ev karantinasına giren şahıs eğer bunu suistimal ederse karantina oteline gönderilecek ve ücretini kendisi ödeyecek” dedi. Üstel, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda düzenlenen yeni kuralların dün oy birliği ile Meclis’ten geçtiğini kaydetti.

Bakan Üstel, turizmde açılım konusuna da değindi. Üstel, 12 Nisan’da kapalı devre, Mayıs’ta aşı kartı, Haziran’da ise çift PCR ile turizmi başlatmayı hedeflediklerini, bu konuda çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Bakan Üstel, aşılama konusunda ise uygulamaların devam ettiğini söyledi. Türkiye’den yüksek miktarda aşı beklendiğini ifade eden Üstel, “Aşı gelince 19 merkezde hızlı bir şekilde aşılama yapacağız” dedi.

Aşı uygulaması sürüyor

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, dün tv2020’de yayınlanan Gündem Özel programına telefonla bağlanarak, aşı, turizm, ev karantinasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Üstel, “Aşılama durdu mu?” sorusu üzerine uygulamaların devam ettiğini belirtti. Üstel, Aşı Bilgi Sistemini devreye soktuklarını ancak teknik sıkıntılar yaşandığını söyledi. Bakan Üstel, sıkıntıların aşıldığını ifade ederek, “Sistem devrede, oradan müracaatları alıyoruz. Hatta son olarak 65 yaş üzeri 900 kişiye mesaj gönderildi, randevuları alındı” dedi.

Bakan Üstel, Aşı Bilgi Sistemi devreye girene kadar da aşı çalışmalarının durmadığını, eski sistem üzerinden yürütüldüğünü açıkladı.

Çin aşısı tükendi, yenileri bekleniyor

Bakan Üstel, ellerinde Çin aşısı kalmadığını, Türkiye’den gönderilenlerin hepsinin ikinci dozlar için kullanıldığını ifade etti. Bakan Üstel, şöyle devam etti:

Elimizde BioNTech ve AstraZeneca aşısı var. AstraZeneca aşısı bir süre Avrupa’da durdurulmuştu ama yapılan testler sonunda tekrar uygulanmaya başladı. Ancak Avrupa’da riskli olduğu gerekçesiyle 60 yaşın altındakilere AstraZeneca aşısı yapılmıyor. Biz de 60 yaşın üzerindekilere ‘isterseniz AstraZeneca aşısı yaptırabilirsiniz ’diyoruz. BioNTech aşılarını ise sırası gelene yapıyoruz.

19 merkezde hızlı aşılama yapılacak

Bakan Üstel, 65 yaşın üzerinde olan büyük bir kesimin aşılandığını ancak 3 bin kişinin daha aşı beklediğini ifade etti.

Bakan Üstel, 65 yaş üzeri 3 bin kişinin Lefkoşa, Gazimağusa, İskele, Güzelyurt ve Girne’de 6 merkezde aşılanacağını açıkladı.

Aşıların devletten devlete alındığını, bu nedenle Türkiye’den aşı temin edebildiklerini kaydeden Üstel, “Önümüzdeki günlerde Türkiye’den aşı gönderilecek. Bazı teknik sorunlar oldu, yoksa daha önce gönderilecekti. Paketlemede çıkan sorunlar çözülünce yüklü miktarda aşı gelecek. Geldiği zaman da 19 merkezde hızlı bir aşılama çalışması yapılacak” açıklamasında bulundu.

Havaalanından otele, otelden havaalanına

Bakan Üstel, ‘12 Nisan’da başlayacak olan kapalı devre turizmle’ ilgili soruları da yanıtladı. Üstel şunları ifade etti:

12 Nisan’da kapalı turizm başlıyor. Kapalı devre turizminin hangi otellerde başlayacağıyla ilgili Turizm Bakanlığından bilgi istedik. Kapalı turizm yapılacak otellerle Sağlık Bakanlığı arasında protokol imzalanacak. Gelen kişinin otelden çıkmayacağına dair taahhütnameme imzalayacaklar. Negatif PCR test sonucuyla havaalanında inen şahsa bir test daha yapılacak. Havaalanından otele gidecek ve gidene kadar oradan ayrılmayacak.

Üç günün ardından otelden havaalanına gidecekler ve ülkeden ayrılacaklar.

Nüfusun yüzde 16’sı aşılandı

Üstel, 12 Nisan’da kapalı, Mayıs’ta aşı kartı, Haziran’da ise çift PCR ile turizmi başlatmayı hedeflediklerini, bu konuda çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Takvimlendirme için çalıştıklarını ifade eden Üstel, şunları kaydetti:

Aşıyla ilgili sıkıntı olduğu için net tarih veremiyoruz. Ancak önümüzdeki günlerde Türkiye ile görüşmeler olacak ve bir takvimlendirme yapılacak.

Şu anda nüfusun yüzde 16’sı aşılandı. Bundan sonraki süreçte aşılama oranını yüzde 60’lara çekmek için lazım olan miktarı Türkiye’den talep ettik. Aşı gönderildiği zaman süratli bir şekilde 19 merkezde aşı yapılacak. Aşılama yapılınca da Haziran’da turizm takvimlendirilmesiyle ilgili net tarih ortaya çıkacak. Amacımız insanımızın sağlığını riske atmadan büyük ve küçük otellerin devreye girmesi ve yaz döneminde çarkını yavaş yavaş çevirmesidir.

Para belediyelerin kasasına girecek

Bakan Üstel, karantinayla denetimlerin etkin hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini açıklarken, şahısların da kurallara uyması için cezaları artırdıklarını açıkladı.

Üstel şunları ifade etti:

Bu ayın 12’sinde açılım olacakken, bileklikle birlikte ev karantinasına geçilecekken, halkın sağlığını riske atmadan denetlemeyi el birliğiyle yapmamız lazım. 15 gün önce Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda tadilat yaptık. Cezaları daha da artırdık. Caydırıcı olması ve herkes imzaladığı taahhütnamelerin dışına çıkmaması için bu adımı attık. Belediyelerin de ceza kesebilmesi için yetki verdik.

Ceza kestikleri zaman da para belediyelerin kasasına girecek.Ev karantinası şartlarına uymayan otele gidecek

Bakan Üstel, ev karantinası uygulamasının başladığını ifade etti. Üstel, çocuklu aileler, belli bir yaşın üzerinde olanlar, yurt dışında tedavi görenler gibi belirli şartlara uyan kişileri eve gönderdiklerini kaydetti.

Üstel, “Bir taahhütname ile bu kişileri eve gönderiyoruz. Yerel yönetimlere, muhtar ve polise bilgi veriyoruz. Denetimi artırarak, ev karantinası uygulamasını yaygınlaştırmayı düşünüyoruz.

Ev karantinasına giren insanımız bunu su istimal ederse karantina oteline gönderilecek ve parasını kendisi ödeyecek. Yasada tadilat yaptık ve yasa meclisten geçti” dedi.