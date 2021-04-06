Açık mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TMT Mücahitler Derneği heyetini kabulünde Cumhurbaşkanlığı seçimini iki devleti çözüm politikasını söyleyerek halkın desteğiyle kazandığını belirterek, Kıbrıslı Türklerle ortaklık istemeyen bir tarafla cumhuriyet veya federal bir ortaklık kurmalarının abesle iştigal olduğunu söyledi.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin kurum ve kuruluşlarıyla daha da güçlendiğine işaret ederek, “Bütün bu nimetler dururken, bizi istemeyen tarafla federasyon kurmak abesle iştigaldir” dedi.

Tatar, TMT Mücahitler Derneği heyetini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve TMT camiasına yaptıkları kahramanlıklardan ve verdikleri unutulmaz hizmetlerden dolayı minnet duygularını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, çok yoğun süreçlerden geçildiğini belirterek, “Konjonktür lehimize dönmüştür. Artık daha sağlam bir irade ortaya çıkmıştır” dedi.

Şehitleri yad ettiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Tatar, kayıpların ve şehitlerin devlet töreniyle defnedilmesi gerektiğini belirterek, “Esas olan Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda soykırımdan geçtiğidir. Kıbrıs Türk halkının esas olarak barış istediğidir. Bu barışın yegane teminatı Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetler olduğunu bütün dünyaya bir kez daha haykırışıdır. Biz bunu yapıyoruz” dedi.

Bora: Federal yapı mümkün görünmüyor

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora ise kabulde yaptığı konuşmasında, federasyonun birbirine güvenen iki eşit taraf arasında olabileceğini belirterek, Kıbrıs’ta federal yapının Rum tarafının tavrından dolayı mümkün olmadığına işaret etti.

Bora, geçmişte adada kendisinin ve Kıbrıslı Türklerin yaşadıklarını anlatarak, Kıbrıs’ta çıkan savaşta kusurlu tarafın Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafı olduğunu ifade etti ve “Belgelere dayanarak konuşuyorum” dedi.

Bora, Cumhurbaşkanı Tatar’la birlik ve beraberlik içinde, iki devletli çözüme destek verilmesinin önemine ve iki eşit taraf temelinde görüşmelere gidilmesi gerektiğine işaret etti.

Türkeş’in evini ziyaret etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alpaslan Türkeş’in vefatının 24. yıldönümünde, Lefkoşa’da müze haline getirilen doğduğu evi ziyaret etti.

“Alpaslan Türkeş 1917’de Lefkoşa’da doğan çok önemli bir Türk büyüğüydü, devlet adamıydı” diyen Ersin Tatar, Türkeş’in Kıbrıs kökenli olması nedeniyle her zaman Kıbrıs’a ayrı bir ilgi duyduğunu kaydetti.

Kendisinin de Türkeş’i şahsen tanıdığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, “kendisi gerçekten Türkiye’de milliyetçi cephede büyük hizmetler vermiş, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurucusu, büyük sevgiyle anılan bir liderdir. Kendisini rahmetle anmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Komite ile çevrimiçi görüşme

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomi ve Doğal Kaynaklar Komitesi üyeleri ile çevrim içi toplantı yaptı.

Verilen bilgiye göre Toplantıya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Komiteler Üst Koordinatörü Prof. Dr. Tülen Saner, Prof. Dr. Salih Saner, Fuat Nalcıoğlu, Hasan Sungur ve Turgay Deniz katıldı.

Toplantının başında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar komite üyelerine 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de yapılacak 5+BM gayriresmî toplantısı hakkında bilgi verdi ve izlenecek yol haritası hususuna değindi.



Toplantıda söz alan komite üyeleri ise, Cumhurbaşkanı'na komite çalışmaları ile ilgili bilgi verdi ve Kıbrıs görüşmelerinde Cumhurbaşkanı’na destek belirtti.

Paskalya Yortusu nedeniyle mesaj

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Paskalya Yortusu nedeniyle mesaj yayımladı.

Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde yaşayan tüm Hristiyan mezheplerinden vatandaşlarımızın ve bu inanca mensup tüm Hristiyan aleminin Paskalya Yortusunu en içten dileklerimle kutluyorum. Saygı ve hoşgörü temelinde, barış ve huzur içinde yaşanacak sağlıklı ve güzel günler temennisi ile kendilerini saygıyla selamlıyorum.”

