Yolsuzluk dosyaları yargıda

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, katıldığı bir televizyon programında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki (Kıb-Tek) yolsuzluklarla ilgili Sayıştay raporları bulunduğunu söyledi.

Arıklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki (Kıb-Tek) yolsuzluklarla ilgili açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı iddialarına yanıt vererek, “Ortada Sayıştay raporları var” dedi.

“Kıb-Tek’teki vurguna kol kanat germeye çalışanlar bulunduğunu” söyleyen Arıklı, Sayıştay raporlarına işaret ederek “Biz raporları polise verdik onlar da başsavcılığa iletti. Yapabileceğimiz bir şey kalmadı çünkü 2010’dan beri Sayıştay dosyaları bekliyor…” şeklinde konuştu.

KIB-TEK ile ilgili yaptığı açıklamaların Yeniden Doğuş Partisi (YDP) kurultayına yönelik çalışmalar olduğu iddialarına da yanıt veren Arıklı, “Çamur atmaya çalışıyorlar ama tutmaz. Ucu nereye dokunursa dokunsun sonuna kadar gideceğim. Meclis’e girdiğim yıllardan beridir Kıb-Tek’le ilgili çalışıyorum. 2010’dan beri süregelen bir süreçtir, yeni başlamadı” ifadelerini kullandı.

“Bu sivri zekalı arkadaşlar…”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) grevinde kullanılan söylemlere de yanıt veren Arıklı, “Beni ihaleyi iptal ederek Kıb-Tek’i zarara uğratmakla suçluyorlar. 38 dolarlık ihaleyi iptal edip 34 dolardan acil ihtiyaç kapsamındaki akaryakıtı aldık ve kurumu kara geçirdik. Bu sivri zekalı arkadaşların matematik bilgisinin bu kadar yüksek olmasından gurur duyuyorum” dedi.

“Dört dolar ucuza alıp kurumu zarara soktun” diyerek kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu söyleyen Arıklı, “El-Sen, ona destek verenler ve muhalefet parti, 2019’da yapılan ihaleyi göz önünde bulundurmuyorlar. Bir milyon 104 bin dolar zarar etmişler. 34 dolar keşif bedeli çıkan bir ihalede nasıl oldu da 38 dolara çıktınız?” diye sordu.

Bakanlığın elektriğinin kesilmesi konusunda da düşüncelerini paylaşan Erhan Arıklı, “Arıza var” denerek kesinti yapıldığının söylenmesini eleştirdi.

“Vatandaş burnundan soluyor”

Arıklı, “Vatandaş burnundan soluyor. Kilowat başına 119 kuruşa elektrik ücreti gelmiş. Bu vatandaş bu faturaları nasıl ödeyecek? Bir de beni elektriğe zam yapmayarak kurumu zarara uğratmakla suçluyorlar” dedi.