Naimoğulları: Hayvancı heyecanlı

Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Niyazi Kızılyürek, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret ederek Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Verilen bilgiye göre, hellimin coğrafi tescili ile ilgili bilgi veren Kızılyürek, hayvan üreticilerinin sorularını da yanıtladı.

Hellimin tescili ile Yeşil Hat Tüzüğü’ndeki değişikliğin eşzamanlı olmasının önemli olduğunu, bunun için Avrupa Komisyonu’nun ciddi çaba harcadığını anlatan Kızılyürek, tescilin Ekim ayında uygulamaya gireceğini, bu tarihe kadar hazırlıklarını tamamlayan üreticinin pazara Kıbrıslı Rum üretici ile birlikte girme şansı olduğunu söyledi.

“Yeşil Hat Tüzüğü’nde yaşanan sorunların farkındayız” diyen Kızılyürek, Komisyon’a bu konuda bir soru önergesi sunduğunu ve bu konunun takipçisi olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirtti.

“Küçükbaş hayvan sütü güneyde de sıkıntılı”

Hellimin içerisinde yer alması gereken küçükbaş hayvan sütü oranının güneyde de sıkıntılı olduğunu, üreticilerin bir araya gelerek hareket etmesi durumunda 2024’te sona erecek geçiş süresini uzatabilmeleri yönünde umutlu olduğunu belirten Kızılyürek, “Zaman karşıtlık değil iş birliği zamanıdır” ifadelerini kullandı.

Naimoğulları: Nitelikli Pazar açısından önemli

Öte yandan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, Niyazi Kızılyürek’le görüşmelerinde yaptığı konuşmada süreci değerlendirerek, bu sektörden 60-70 bin kişinin ekmek yediğine ve hellimin ihracat noktasında büyük önem taşıdığına değindi.

Naimoğulları süt pazarlamasında çekilen sıkıntılara değinerek, sütün bu sezon artışa geçtiğini ve 520 ton civarında süt üretimi yapıldığını kaydetti. Bunun 30 -40 bin tonunun küçükbaş sütten oluştuğunu söyledi.

Nitelikli pazarın olmadığına değinen Naimoğulları, hellimin tescili konusu kendileri açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Ülkedeki 5 bin hayvancının tescilin onaylanması ile birlikte heyecan duyduğunu söyleyen Naimoğulları, bu konuda da birçok soru işareti olduğunu ve hayvancıların bu konuda bazı endişeleri olduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs’ın da tescil konusunda bazı endişeleri olduğunun da altını çizen Naimoğulları, her iki tarafın da bu konuda ciddi sıkıntıları olduğunu söyledi.