KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ, Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN) ile Hemşireler ve Ebeler Sendikası oluşan altı sendika, perşembe günü ülke çapında genel grev ve Meclis önünde eylem yapacaklarını, ayrıca hukuk mücadelesi başlatacaklarını açıkladı.
Sendikalar, 8 Nisan Perşembe günü öncesi ve sonrasında şok eylem ve grevlerle çok sert tepki koyacaklarını da duyurdu.
Sendikalar adına yazılı ortak açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “pandemi sürecine bağlı olarak yaşanan ekonomik krizin etkisinin ülkede çalışanlar, dar ve sabit gelirli kesimler açısından dayanılmayacak noktaya geldiğini, bunun en önemli nedeninin yönetenlerin kamu kaynaklarını adil dağıtmaması” olduğunu kaydetti.
6 sendikadan genel grev uyarısı
‘Şok’lar yaşanacak
KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ, Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN) ile Hemşireler ve Ebeler Sendikası oluşan altı sendika, perşembe günü ülke çapında genel grev ve Meclis önünde eylem yapacaklarını, ayrıca hukuk mücadelesi başlatacaklarını açıkladı.
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YORUMLAR
Kktc de tüm sendikaların kapatılması en büyük dileğimizdir.Bu toplumu ayrıştıran, toplumun gerçekleri ile bağdaşmayan, ülkenin gelişmesinin önündeki en büyük engel olması, kendi çıkar ve menfaatlerini ön plana alması, tehditkar ve şantaj yolu ile hükümetler ve sivil toplum örgütlerine ayar vermeye çalışılması.Ve dahası çoktur..Bu yüzden acilen kapatılmalılardır.