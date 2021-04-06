6 sendikadan genel grev uyarısı

KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ, Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN) ile Hemşireler ve Ebeler Sendikası oluşan altı sendika, perşembe günü ülke çapında genel grev ve Meclis önünde eylem yapacaklarını, ayrıca hukuk mücadelesi başlatacaklarını açıkladı.

Sendikalar, 8 Nisan Perşembe günü öncesi ve sonrasında şok eylem ve grevlerle çok sert tepki koyacaklarını da duyurdu.

Sendikalar adına yazılı ortak açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “pandemi sürecine bağlı olarak yaşanan ekonomik krizin etkisinin ülkede çalışanlar, dar ve sabit gelirli kesimler açısından dayanılmayacak noktaya geldiğini, bunun en önemli nedeninin yönetenlerin kamu kaynaklarını adil dağıtmaması” olduğunu kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021, 02:08