Tarafsız kalacak

Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) Genel Sekterlik seçimi için geri sayım sürerken, Milletvekili Faiz Sucuoğlu, desteklediği bir aday olmadığını söyledi. Sucuoğlu, gerekçe olarak seçimde yarışacak olan Özdemir Berova ile Oğzuhan Hasipoğlu’nun arkadaşı olmasını gösterdi.

Parti genel başkanlığına aday olduğunu bir kez daha yineleyen Sucuoğlu, tabandan bir itiraz gelmeyeceğini söyledi. Sucuoğlu, itiraz gelmesi halinde vekillikten istifa edeceğini açıkladı.

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Sucuoğlu, “UBP Kurultay tarihi için öncelikle Genel Sekreteri belirlememiz lazım. Kurultayı tarihi için Parti Meclisi’ne tarihi görev düşüyor” dedi. “Genel Sekreterlik için bir adaya desteğim yok” diyen Sucuoğlu, gerekçe olarak her ikisinin de arkadaşı olmasını gösterdi.

Sucuoğlu, Genel Sekreterlik için üçüncü bir adayın uygun olmayacağını da belirtti.

Sonuna kadar adayım

Sucuoğlu, UBP genel başkanlığı için aday olduğunu, geri adım atmadığını belirtti. Sucuoğlu “Ben adayım. Bazıları olmayacak falan diyor. İnanmayın. Sonuna kadar adayım ve geçen seferden yarım kalan olayı bu kurultayda bitireceğiz” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçen kurultay sonrası 'Keşke' diye dediğim bir durum yok. Kimseyle kavga etmek niyetinde değilim.

Anket yaptırdım. Geçen sefer yüzde 41 almıştım. Şimdi çok daha önde ve çok daha rahatım.

Adaylığıma itiraz olacağını düşünmüyorum. Geçen sefer şahsımla ilgili bir itiraz yoktu. Olsa açık söyleyeyim, burada olmam. Vekillikten istifa ederim. Böyle bir sıkıntı olmayacaktır, olmaz.

Bir demokrasi yarası oluşmuştur. Bunu ancak kurultay ile ortadan kaldıracağız."