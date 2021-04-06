Somut adım bekleniyor

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), hükümetin çalışanların haklarını “gasp ettiği” gerekçesiyle aldığı eylem kararı doğrultusunda dünden itibaren acil olmayan kurulları durdurduğunu açıkladı

Tıp-İş, 4 maddelik talepleri yerine getirilene kadar eylemlerine devam edecek olduklarını açıklamış ve hükümetin bu yönde somut adımlar atılmaması halinde ise eylemlerini artırılacağı uyarısında bulunmuştu.

Tıp-İş Yönetim Kurulu tarafından 3 Nisan Cumartesi günü yapılan yazılı açıklamada, “Kendi ayakları üzerinde duramayan, ekonomisine yön veremeyen, gelir dağılımın adaletsiz olduğu ve üretimden kopuk olan bizim gibi ülkelerde ekonomik krizler çok daha şiddetli hissedilmektedir. Ancak hükümetin her zamanki gibi yine çalışanların haklarını gasp etme yolunu seçmesi kabul edilebilir değildir” ifadelerine yer verilmişti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde grev

KAMU-SEN ve KTAMS, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tüm birimlerde bugün tam gün grev yapacak.

Laboratuvarda görev yapan personel ve servislerdeki hemşire eksikliği yanında Nakil Kurulu’nun toplanmaması gerekçeleriyle yapılacak grev, 08.00-16.00 saatleri arasında uygulanacak.

Sendikalar saat 10.30’da ise hastane önünde basın açıklaması yapacak.