Moraller iyi değil

Kıbrıslı Rumların yüzde 82’sinin, 27 Nisan’da Cenevre’de gerçekleşecek olan 5’li konferanstan olumlu sonuç beklemediği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesinin anketine göre, Kıbrıslı Rumların yüzde 64’ü Cenevre’de yapılacak konferansta Rum tarafının zor durumda kalacağını düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 48’inin ise iki devlet konfederasyonuna gidileceğiyle hem fikir olmadığı, yüzde 41'lik bir kısmın ise buna katıldığını belirtildi.

Her 10 Kıbrıslı Rum’dan 8’inin çözüme ulaşılacağı ifadesine katılmadığını kaydeden gazete, 10 kişiden 6’sının ise hükümetin icraatlarının doğru olduğu ifadesine katılmadığını belirtti.

Yolsuzluk suçlaması

Bu arada Fileleftheros gazetesi, Rum hükümetinin toplum içerisindeki imajıyla ilgili en büyük yükün yolsuzluk olduğunu ve hükümetin yalnızca muhalefet partilerinin eleştirilerinin değil, vatandaşların hoşnutsuzluğunun da odağında olduğunu yazdı.

Vatandaşların hayal kırıklığının yalnızca iç yönetim konularıyla sınırlı olmadığını ve bunun Kıbrıs sorununa uzandığını da yazan gazete, DİSİ seçmenlerinin de ankette olumsuz derecelendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Ankete göre, Kıbrıslı Rumların yüzde 56’sının hükümetin Kıbrıs sorunundaki icraatlarından memnun olmadığını kaydeden gazete, olumlu görüşlerin oranının yalnızca yüzde 18 olduğunu ve bu konuda tüm partilerden olumsuz görüşler olduğuna yer verdi.

Yolsuzluk konularında ankete katılanların yüzde 80’inin, yani 10 kişiden 8’inin olumsuz görüş belirttiğini ifade eden gazete, toplumun bu husustaki hayal kırıklığının en büyük kanıtının DİSİ seçmenlerinin yüzde 71’inin de hükümetin bu konuyu ele alışı konusunda olumsuz görüş belirtmesi olduğuna işaret etti.