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Faiz oranı yüzde 42

Borç senetlerinin faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin protokol imzalandı

Faiz oranı yüzde 42
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında, Bakanlık tarafından devlet kefareti ile üstlenilen borçların faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin protokol imzalandı. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda imzalanan protokole, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu  ile Maliye Bakanı  Özdemir Berova imza koydu.
Açıklamada, protokole göre Türk lirası cinsi borç senetlerine uygulanacak faiz oranlarının %42, Amerikan doları cinsi borç senetlerine uygulanacak faiz oranlarının da  %4 üzerinden 2024 yılı sonuna kadar yenilenmesi konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.
 

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