Tüm birimler seferber oldu

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "sel felaketleri" nedeniyle hükümetin tüm birimleriyle seferber olduğunu söyleyerek, halkın mağduriyetini gidermek için çalıştıklarını ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletirken, böylesi felaketleri en az hasarla atlatmak için her zaman hazırlıklı olmak gerektiğini söyledi.

“Selden etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız için bakanlığımıza bağlı bulunan Lapta Gençlik Kampı’nı hazır bir şekilde bekletiyoruz. Mağdur durumda olan vatandaşlarımız için gerek kalacak gerekse yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerimiz görev başındadır.” diyen Ataoğlu, zor durumda olan vatandaşların kaymakamlık, belediye ya da Gençlik Dairesi Müdürlüğü ile irtibata geçebileceğini söyledi.

Geçitköy bölgesinde hayvancılıkla uğraşan ve selden etkilenen vatandaşlar için ise Binboğa Yem Sanayi olarak yem tedariki yaptıkların kaydeden Ataoğlu şöyle devam etti:

“Hayvancımızın mağdur olmaması ve hayvanların sağlıklı bir şekilde beslenebilmesi için ilerleyen günlerde ihtiyaç duyulması halinde desteklerimiz sürecektir.

Halkımızın yaşadığı bu sıkıntılı süreçlerde hükümetimiz ve devletimiz her zaman bu sıkıntıları aşmak için onların yanındadır. Tekrardan sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Umarım böylesi felaketleri bir daha yaşamayız.”