Sakın kanmayın

Polis, Whatsapp üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyardı. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, “Hayatımızın önemli bir parçası haline gelen mobil uygulamalardan olan Whatsapp’ı kullanan kötü niyetli bazı şahıslar, yeni dolandırıcılık yöntemleri geliştirerek şahıslardan sahtekarlıkla para temin etmeye çalıştıkları gözlemlenmiştir.” denildi.

Açıklamada, Whatsapp uygulamasından organize şekilde çalışan dolandırıcıların, yaptıkları aramalar veya gönderdikleri mesajlar aracılığıyla çeşitli senaryolar üreterek, SMS ile gönderilen linke tıklanmasını sağladıktan sonra, ilgili kişinin Whatsapp hesabını ele geçirip kişisel bilgilerine erişerek rehberinde kayıtlı kişilerden para istediği kaydedildi.

Vatandaş, Whatsapp veya SMS üzerinden, bilmedikleri veya şüphelendikleri mesajlardaki linklere tıklamama ve bu mesajlarda belirtilen talimatlara uymama konusunda uyarıldı.