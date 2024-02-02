Sağlıklı atıştırmalık

KKTC’nin ilk meyve-sebze kurutma tesisi Yeşilyurt’ta açıldı. Ülkenin ilk kadın kooperatifi olan Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi ( 4K KOOP) bünyesinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle kurulan tesiste mandalina, portakal, çilek, muz gibi meyveler katkı maddesi kullanılmaksızın sağlıklı atıştırmalıklar şeklinde kurutulup paketlenecek.

Tesiste ayrıca tarhana, molehiya, erişte gibi geleneksel ürünler de kurutulacak. 45 bin Euro’ya mal olan tesis, elektrik enerjisini solar sistemden karşılayacak.

Lefke ilçesine bağlı Yeşilyurt’ta kurulan Meyve-Sebze Kurutma Tesisi için bugün açılış töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun eşi Birgül Feyzioğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, bakanlık bürokratları, üreticiler ve bölge halkı katıldı.

Törende, sırasıyla 4K KOOP Başkanı Deniz Solyalı, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Lefke Kaymakamı Aziz Kaya, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar konuşma yaptı.

