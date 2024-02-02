Uyarılar etkili oldu 

Özlem ÇİMENDAL

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, yabancılarla ilgili etkin önlemlerin alınmakta olduğunu söyledi. Son 6 ayda Ercan’a gelen 3 bini aşkın yabancının ülkeye alınmadığını ve geri gönderildiğini açıklayan Bakan Oğuz, 3 aylık sürede 500 yabancının da ihraç edildiğini vurguladı. Oğuz “Muhaceret sorgulamasında tatminkar açıklama yapamayanlar elini kolunu sallayan ülkeye giremez” dedi.

Ülkeye girişine izin verilmeyenler listesinin ilk sırasında 438 kişiyle Irak geliyor. Bunu 335 ile İran, 257 ile Pakistan, 252 ile Afganistan, 183 ile de Nijerya izliyor. Diyalog’a konuşan Bakan Oğuz, geri çevrilenlerin “ev almaya geldim” dediklerini kaydederek, “Banka hesabındaki para sorgulanıyor. Tatminkar cevap verilmezse ülkeye girişine izin verilmiyor” dedi.

TV 2020’de ‘Güne Merhaba’ programına katılan Oğuz şunları söyledi:

“Geldiği limanda mülakat yapılıyor. Her elini kolunu sallayan KKTC’ye gelemiyor. Son 6 ayda 3 bin 165 kişi KKTC muhaceret memurları tarafından ülkeye alınmadı. Transit vizesi tamam ve KKTC’ye geliş amacını da söylese muhaceret memuru soruları ile ikna olmazsa içeriye almıyor. Eleştirenler de var. Ama bir sistem çalışıyor ve giriş amacına uygun tatminkar açıklama yapamıyorsa, elini kolunu sallayarak ülkeye giremez.”

“İlk sırada Iraklılar var”

KKTC’nin bir devlet olduğunu ve yasalarına herkesin uymakla yükümlü olduğunu söyleyen Bakan Oğuz, düzensiz göç merkezinin de kısa sürede açılacağından bahsetti. Oğuz, kapılardan geri çevrilen profillerle ilgili de şu bilgileri paylaştı:

“İçeriye alınmayanlar arasında birçok ülkeden insan var. İlk sırada 438 kişiyle Irak geliyor. Onu 335’le İran, 257’le Pakistan, 252’yle Afganistan, 183’le Nijerya izliyor. Ev almaya geldim diyorlar. Memur soruyor banka hesabındaki para, hangi şirket, hangi ev vs. ve ona göre belirliyor ülkeye girip girmeyeceğini. Üniversitelerden de zaman zaman eleştiri geliyor bize ama onlar için de anlık sorun çözebileceğimiz birilerimiz var, bu sistem uygulanmak zorunda.”

Bakan Oğuz yine son 3 ayda 494 kişinin ülkeden ihraç edildiğinin altını çizerek, bunların 210’unun Suriye, 140’nın Nijerya, 25’inin Pakistan, 19’unun Bangladeş ve 18’inin de Kamerunlu olduğuna vurgu yaptı.

Suça karışmayanlar ülkeden daha hızlı gönderilecek

“Suçlarla mücadele kararlı bir şekilde devam edecek” diyen Oğuz, bir yandan tutuklamalar devam ederken diğer yandan hapishanelerde kapasitenin aştığına dikkat çekti.

Oğuz, “Bu demek değil ki biz tutuklamaları durduracağız. Devlet olarak yakalanmaları ve deportları için ne gerekiyorsa yapacağız. Kapıları sıkı tutacağız. İçeride de gerekli uygulama ve yasal mevzuatları hayata koyup denetimi ve kontrolü sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Oğuz, geliş amacına uygun ülkede yaşam sürdürmeyenlerin tespitini amaçladıklarına dikkat çekti. Bakan Oğuz, ülkede kalması gerekmeyen kişilerin de gönderileceğini söyledi. Herhangi bir suça karışmayan ancak ülkedeki yasal ikamet sınırını aşmış kişilerle ilgili de farklı bir yol izleneceğine değinen Oğuz, “Polis ve Savcılık ile görüşüyoruz. Ülkede verilen yasal ikamet iznini aşmış kişilerle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Herhangi bir suça karışmayanlar ülkeden daha erken gönderilecek” dedi.



“Nüfus planlaması şart”

Nüfus planlamasının elzem olduğunu söyleyen Bakan Oğuz, ülke adına her alanda atılacak olan adımların nüfusun bilinerek, planlanması gerektiğini kaydetti. Yabancılara mal satışına ilişkin de açıklamalarda bulunan Oğuz, yabancılara ne kadar mal satılacağı ile ilgili konunun da yine nüfus politikasıyla ilişkili bir durum olduğunu kaydetti.

Oğuz, “Ülkenin altyapısı ne kadar nüfusu kaldırabilir. Bunu ortaya koymak lazım. Sadece yol, su değil altyapı. Kanalizasyon da çevre de bir altyapıdır. Sadece yabancılar değil, kendi insanımızı da düşünmemiz gerekiyor. İnsanlar sosyal hayatlarında evine, işine giderken, zorluklar yaşıyorsa yaşam kalitesinde bir sorun var demektir. Bunlar hep planlamadan geçer, ülkenin orta vadeli planlamasında bunlar da olacak” dedi.

“Rum tarafı Akan Kürşat olayını kullandı”

İmar planlarının önemine de dikkat çeken Bakan Oğuz şöyle konuştu: “Özellikle İskele Long Beach son 5 yılda aniden büyüdü. Bu büyümeye biz hazır değildik. Bu da ülkenin gerçeği. Planlı gelişim ve büyüme anlamında açılım yapmamız gerekiyor. Emlak sektörü kendi içerisinde kontrolsüz bir şekilde büyüdü ve bu da beraberinde birçok sorunu, söylemi ve algıyı getirdi. Avukat Akan Kürşat olayını Rum tarafı siyasi bir malzeme olarak kullandı. Bunu kendi açısından bir fırsata dönüştürdü.”

“Hallederiz diyenler kimler? İçeriden birileri”

Bakan Oğuz KKTC’nin kendi içerisindeki meseleleri dışarıya söz hakkı tanımadan çözmesinin önemine değinerek, ülke içerisinde de bazı çevrelerin bu işlerin bu noktaya gelmesinde ciddi sorumluluğu olduğuna değindi. Oğuz, “Bizim içimizdeki insanların yarattığı sorunlardan dolayı bunlar oldu. Merak etmeyin hallederiz, sorun olmaz diyenler kimler? Bunu yabancılar bilmez, yapan içeriden birileri. Bu malların kimlere satıldığını bilmiyoruz, birileri biliyor da devlet bilmiyor. Kimseye fırsat vermemeliyiz” şeklinde konuştu. Oğuz, yapılan yasa çalışması ile yaşanan sorunların önüne geçmeyi hedeflediklerinin altını çizerek, “Birileri başka yollar dener mi? Deneyebilir. Bunun gerekleri de yapılacak. Bazı noktalarda eksiklikler özellikle cezai yaptırımlarda eksiklikler vardı. Bundan sonra yapanın yanına kar kalmayacak” şeklinde konuştu.

Çalışma affı sadece ülke içindekiler için geçerli

Yakında çıkması beklenen çalışma affının muhaceret affı ile karıştırıldığını söyleyen Bakan Oğuz, affın kesinlikle muhaceret affı olmadığının altını çizerek, sadece ülke içerisinde kaçak çalışma statüsüne düşmüş kişileri kapsayacağını kaydetti. Oğuz, “Bunlar da bireysel başvuru yapamayacak. İşveren başvuru yapacak ve bu kişi kayıt dışıdır ve ben bunu kayıt altına alıp çalıştırmak istiyorum demeli” ifadelerini kullandı. Oğuz, ülke dışında olan ve çeşitli gerekçeler ile cezada olan kişileri bu affın kapsamadığına da dikkat çekti.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024, 09:30