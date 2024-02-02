19 Şubat’ta devam

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’nin Long Beach bölgesinde 25 Ocak 2023 tarihinde 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’u vahşice öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Sefer Buğra Altundağ hakkındaki davada dün iki tanık dinlendi. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen davada İskele Polis Müdürlüğü’nde görev yapan müfettiş muavini yardımcıları Gürkan Kemaneci ve İbrahim Kont, cinayet soruşturmasıyla ilgili detayları anlattı. Müfettiş muavini Gürkan Kemaneci, cinayet soruşturmasını yürüten polis müfettişi Erdim Kara’dan, Gazimağusa’da, Derinya Sınır Kapısı yakınlarında, LM 560 plakalı aracın çalışır ve terk edilmiş vaziyette olduğuna dair bilgi aldığını söyledi. Polis, alınan bilgi üzerine Gazimağusa’ya gittiğini anlattı. Polis, kendi gözetiminde aracın incelendiğini ve bazı emarelerin alındığını aktardı. Kemaneci, maktul ile sanığın cinayetten önce Bahadır Özcan isimli kişinin ikametgahında olduğuna dair bilgi aldıklarını ve konu evde arama yaparak bazı emareler bulduklarını açıkladı. Kemaneci, sanığın babasına ait evde de arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını bildirdi. Kemaneci, otopsi raporunu temin ettiğini de açıkladı.

İfadeler temin edildi

Müfettiş muavini İbrahim Kont ise cinayet tarihinde, polis müfettişi Erdim Kara’nın yönlendirmesiyle Gazimağusa’ya gittiğini, burada polis memuru Hakan Özçürümez’den, Helin’in cinayet öncesi E.O isimli bir erkek şahısla görüştüğü bilgisini aldığını ve konu şahıs ile annesinin ifadesini aldığını açıkladı. Tanık polis, sanığın ailesiyle görüştüğünü, 19.30’da evden çıktığını ve ailesinin ona ulaşılamadığını belirlediğini anlattı.

Kont, yapılan inceleme sonucu sanığın son telefon görüşmesini cinayet gecesi 01.38’de yaptığını ve telefonuyla son olarak, Derinya Bölgesi’nde, 03.58’de internete girdiğini tespit ettiğini bildirdi. İddia Makamının dünkü duruşmada başka tanığının olmaması üzerine mahkeme, davayı tanıkların dinlenmesine devam edilmek üzere 19 Şubat’a erteledi.

Davanın geçmişi

Vahşi cinayet, 25 Ocak 2023 tarihinde 01.55 ile 02.12 saatleri arasında Longbeach bölgesinde meydana gelmişti. Bölgedeki bir şantiyede cansız bulunan Zehie Helin Reessur’un cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Polis, kısa sürede katil zanlısının Sefer Buğra Altundağ olduğunu belirlemişti. Yapılan araştırma sonucu, Sefer Buğra Altundağ’ın LM 560 plakalı araç içerisinde tartıştığı Zehie Helin Reessur’un başına keserle 5 kez vurduğu, daha sonra aracın bulunduğu yerden 100 metre ileride şantiye alanına götürdüğü, genç kızın boğazına da galvaniz boru ile iki kez vurmak suretiyle Zehie Helin Reessur’u öldürdüğü tespit edilmişti. Zanlı, Güney Kıbrıs’a kaçmış ve daha sonra KKTC makamlarına iade edilmişti.