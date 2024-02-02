Tam 479 gün izinsiz kaldı

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye görevi esnasında yolda yürürken şüpheli görülen Nijerya uyruklu Ayodeji Gbolade’nin kimlik kontrolü yapıldı. Ülkede kaçak yaşadığı anlaşılan zanlı tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 31 Ocak 2024 tarihinde saat 19.00 sıralarında Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin, zanlıyı yaya olarak tespit edip, kimlik kontrolü yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 27 Kasım 2022 tarihinden beri 479 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının belirlendiğini ifade etti.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, Muhaceret Dairesinden yapılan kontrolde ülkede kaçak yaşadığının teyit edildiğini belirtti. Polis memuru, Nijerya uyruklu zanlının ülkede herhangi bir yasal bağı olmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, ikamet izinsiz suçunun 6 aya kadar hapis öngören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir suç olduğunu belirterek, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

