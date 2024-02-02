Yüzüne gözüne vurdu

Lefkoşa’da yaşanan olayda birlikte uyumadıkları gerekçesiyle tartıştığı eşi N. K.'yı darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Türkmenistanlı Murad Koldashev dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının eşinin boğazını sıktığı, yüzüne, gözüne yumruk attığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, şiddet olayının 28 Ocak 2024 tarihinde saat 07.00 sıralarında zanlının, Göçmenköy’deki evinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının yatak odası içerisinde birlikte uyumadıkları gerekçesiyle eşi N. K. İle tartıştıklarını ifade etti. Polis, sözlü tartışmanın ardından zanlının eşi N. K.'nin boğazını sıkarak kollarından tuttuğunu ve salon kısmına götürerek yüzüne, başına ve göğsüne birçok kez yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini anlattı.

Polis, olayın 31 Ocak 2024 tarihinde bildirildiğini, zanlının aynı tarihte Lefkoşa'da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, temin edilen doktor raporunda N.K.’nin yüzünün ve başının muhtelif yerlerinde ekimoz olduğunun öğrenildiğini söyledi. Polis, zanlının yazılı dava tebliğinde suçunu kabul ettiğini, çalışma izni ile ülkede bulunduğunu belirterek, davalarında hazır bulunması için uygun teminata bağlanmasını mahkemeden talep etti.

Mahkeme, 20 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.