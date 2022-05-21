Finansmanı AB’den

SOS Çocukköyü Derneği Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) tarafından yürütülen, finansmanı Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanan “Genç Girişimcilere Teknik ve Ekonomik Destek Projesi” geçtiğimiz düzenlenen kapanış etkinliği ile sona erdi.

GİGEM’den yapılan açıklamaya göre, SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Müdürü Refika İnce Bareke ve GİGEM Koordinatörü Övgü İnce’nin ev sahipliğinde GİGEM bahçesinde yapılan kapanış etkinliğine, projeye fikirlerini sunan genç girişimciler, Avrupa Komisyonu yetkilileri, projeye katkı koyan uzmanlar ve proje paydaşları katıldı.

GİGEM Koordinatörü Övgü İnce, etkinlikte yaptığı konuşmada, proje kapsamında uygulanan Hızlandırma Programı’na toplamda 124 yeni iş fikriyle genç girişimcilerin başvurduğunu, aralarından sekiz iş fikrinin değerlendirme sürecinden sonra seçilerek toplamda 60 bin euro hibe desteği alma hakkı kazandığını belirtti. İnce, projede hedefledikleri amaçlara ulaşmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

AB Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Michael Docherty ise, bölgenin ekonomik gelişimine katkıda bulunan bu projenin başarıyla uygulanmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

SOS Çocukköyü Derneği Ulusal Müdürü Refika İnce Bareke, 30 yılı aşkın bir süredir bakım, destek ve eğitim alanlarında çalışmalarını sürdüren SOS Çocukköyü Derneği’nin, sürdürülebilir yapılar kurarak verilen hizmetlerin devamlılığını sağlamayı ve geliştirmeyi önemsediğini belirtti. Hızlandırma Programı’na katılmaya hak kazanan genç girişimcilerin projeleri üretim, bilişim, restoran ve kahve sektörlerinde dağılım gösterdi. Hibe almaya hak kazanan sekiz girişimci; Udorm, Grön Vegan Kitchen, Cyprus Codes, Rest Coffee, Trade Green Line, Science For Kids, Bonafide Consulting ve Axe Motorsport & Engineering oldu.

