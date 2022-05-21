Gönül bağı pekişti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve beraberindekileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, kabuldeki konuşmasında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinliklerin yapıldığını ifade ederek, Hatay Deniz Otobüsü’nün ilk seferini KKTC’ye gerçekleştirmesinin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1974’ten sonra Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki gönül bağının daha da pekiştiğini dile getirerek, Hatay’ın çok önemli bir bölge olduğunu söyledi. Hatay’dan ülkeye gelip yerleşen çok sayıda vatandaşın olduğunu belirten Tatar, aradaki bağın farklı olduğunu ifade etti.

- “Deniz otobüs seferleri, özellikle öğrenciler tarafından rağbet görecek”

Petrol fiyatlarının artmasıyla uçak bileti fiyatlarında da artış olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle öğrenciler tarafından deniz otobüsü seferlerinin rağbet göreceğini belirtti. Bu değerli projeye katkı koyan, emeği geçen herkese teşekkür eden Tatar, devletin ve cumhuriyetin önemine değindi.

“Biz bugüne kadar büyük bir başarı elde ettik” diyen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu dile getirdi.

Osmaniyeli işadamları Saray’da

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile kültürel, sosyal ve ticari konularda iş birliği protokolü kapsamında ülkeyi ziyaret eden Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası heyetini kabul etti.

Açıklamaya göre, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası heyetini ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu’nu kabul eden Tatar, KKTC’nin çeşitli sıkıntılara rağmen her geçen gün altyapısını Türkiye Cumhuriyeti’nin de tecrübelerinden faydalanmak suretiyle geliştirmekte olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu gibi müteşebbislerin önemli çalışmalarının olduğunu kaydeden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan iş birliği çalışmalarının önemini dile getirdi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu’na yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkür eden Tatar, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası başkan ve yönetim kurulu üyelerini ülkede görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TÜGVA’ya başarı diledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Enes Eminoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşmesinde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TÜGVA başkan ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, tüm üyelere ve görev yapan herkese teşekkür etti.