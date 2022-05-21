Siyaset karıştı

Suna ERDEN

Halkın Partisi’ne (HP) mensup 3 milletvekilinin ‘sine-i millete’ dönmesi yönünde alınan parti meclisi kararı kamuoyuna geniş yankı buldu.

Ancak, Genel Başkan Kudret Özersay’ın ekili olduğu bu karar sonrasında Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’den herhangi bir açıklama gelmedi. İki milletvekilinin meclisten çekilme niyetinde olmadığı belirtiliyor.

Milletvekilliğinden istifanın Cumhuriyet Meclisi’nde onaylanması da beklenmiyor. Koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, sosyal medya paylaşımında HP’nin meclisten çekilmesine kabul oyu vermeyeceklerini bildirdi. İktidarın büyük ortağı UBP ile DP’nin de aynı görüşte olduğu iddia ediliyor.

Top Baybars ile Rogers’te

Hükümetin kurulmasıyla siyasi arenada sular bir süre duruldu ancak HP lideri Kudret Özersay’ın önceki gün sine-i millete’ döneceklerini açıklamasıyla ortalık yine karıştı. Özersay’ın açıklamalarına karşın HP milletvekilleri Jale Refik Rogers ile Ayşegül Baybars’tan henüz bir ses çıkmadı. Rogers ile Baybars’ın istifa etmeye sıcak bakmadığı, bağımsız milletvekili olarak yollarına devam etmek istedikleri öne sürüldü.

Süreç nasıl işleyecek

Sine-i millet kararı alan HP milletvekillerinin istifa etmek için Meclis Başkanlığına başvurmaları halinde Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü 132. maddesine göre hareket edilecek. HP milletvekillerinin, istifalarını gerekçesiyle birlikte yazılı olarak Meclis Başkanlığına bildirmesi gerekiyor. Meclis Başkanlık Divanınca milletvekilliğinden çekilme isteminin gerçekliğinin, istifa eden milletvekillerine şahsen sorularak, saptanması neticesinde istifalar Genel Kurul’a sunulacak.

Henüz istifa yazısı gönderilmedi

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ile milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers henüz Meclise herhangi bir istifa yazısı göndermezken, siyasi sürecin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Meclisin onay vermemesi halinde istifaların gerçekleşmesi zor görünüyor. Geçmişte bunun örnekleri yaşanırken, uzun süredir İstanbul’da yaşamını sürdüren UBP eski Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün istifa talebi reddedilmişti. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 45 vekilin katıldığı oylamada 21 kabul, 23 ret, 1 çekimser oyla, Hüseyin Özgürgün’ün milletvekilliğinden çekilme istemi kabul edilmemişti.

Meclis onaylamazsa ne olacak?

Meclisin HP vekillerinin istifa talebini reddetmesi halinde Özersay, Baybars ve Rogers meclisteki görevlerine devam edecek. Ancak eğer vekiller meclis çalışmalarına katılmazsa ve devamsızlık gündeme gelirse istifa talepleri yeniden gündeme gelecek. Ancak 2 yıl meclis çalışmalarına katılmayan Özgürgün için devamsızlıkla ilgili bir işlem yapılmıştı.

Meclis onaylarsa ne olacak?

Bir diğer senaryo ise meclisin istifaları kabul etmesi halinde ortaya çıkıyor. Eğer Meclis Özersay ve HP vekillerinin istifasını kabul ederse, yapılacak yerel seçimlerde mecliste boşalan 3 vekil için seçim yapılacak. Yerel seçimle birlikte yapılacak milletvekilliği seçiminde tüm siyasi partilerden isimler ve bağımsız milletvekilleri aday olabilecek. Yapılan seçimde kazanan 3 vekil meclisteki boşluğu dolduracak.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2022, 10:12