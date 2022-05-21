Cezaevine gönderildi 

Suna ERDEN

Akrabası olan 15 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 55 yaşındaki R.K. (E) dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiği ancak polisin yapacağı araştırmalar artık etki edemeyeceği belirtilerek, teminat talep edildi.

Mahkeme ağır itham altında olan zanlının tutuklu yargılanmasını uygun görerek, 3 ay cezaevinde beklemesine emir verdi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının ‘Cinsel tecavüz’, ‘Cinsel istismar’ ve ’16 yaşından küçük çocuğu istismar’ suçlarından tutuklandığını anımsattı.

Polis, genç kızın ifadesinde zanlının kendisini Girne’den arabayla aldığını, Göçmenköyde’ki evine götürdüğünü, cinsel saldırıda bulunduktan sonra fotoğraflarını çekerek, arkadaşına gönderdiğini anlattığını açıkladı. Çocuğun muayeneden geçirildiğini, zanlıya ait cep telefonunun emare olarak alındığını belirten polis çavuşu, 7 kişiden ifade temin edildiğini açıkladı. Polis, zanlının cep telefonunun incelendiğini, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti.

Polis, zanlının işlediği iddia edilen suçların ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıyı ‘Cinsel tecavüz’, ‘Cinsel istismar’ ve ’16 yaşından küçük çocuğu istismar’ suçlarından yargılanmak üzere 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.