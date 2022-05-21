‘Sarsılmaz ilişki’

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbıs’ı ziyaret eden Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi’nin, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’le yaptığı görüşmeye geniş yer verdi. Safadi, yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki bağların ‘sarsılmaz’ olduğunu söyledi.

Gazete Kasulidis ile Safadi arasındaki görüşmede, Ukrayna meselesi, enerji krizi, Orta Doğu, ikili işbirliğinin yanı sıra Kudüs ve Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerin ele alındığını belirtti.

H abere göre her iki bakan, Kudüs’teki krizin yumuşatılması gerekliliğine vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, görüşme kapsamında yaptığı açıklamada, Ürdün Dışişleri Bakanı’nın ziyaretinin sürmekte olan ikili iş birliği çerçevesinde gerçekleştirildiğine dikkati çekerken 2022 yılının ikinci yarısında Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek olan üçlü devlet başkanları zirvesi ışığında, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi hedefiyle bir sonraki adımlar konusunda da görüş alış verişinde bulunduklarını ifade etti.

Kasulidis, Ukrayna’daki durumun, olumsuz etkileriyle oldukça endişe verici olduğu konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Kudüs’teki durumdan ve Ürdün’ün bu konudaki çabalarından da bahseden Kasulidis, Güney Kıbrıs’ın, Müslümanların ve Hıristiyanların Kudüs’teki ibadet yerlerinin statüsünün Ürdün’ün koruması altında, korunmasından yana olduğunu ifade etti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi ise açıklamasında iki ülkenin istikrarlı ve sarsılmaz ilişkisi temelinde samimi ve derin bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Öte yandan Al Safadi’nin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından da kabul edildiği bildirildi.

Habere göre görüşmede zaten güçlü olan ikili ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi ele alındı.

Al Safadi görüşme kapsamında ülkesinin, iki ülke arasında, zaten güçlü olan ittifakın geliştirilmesi yöntemlerini aradığını ifade etti.

Al Safadi, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 60 yıldır devam ettiğini de söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise Güney Kıbrıs’a verdiği destekten dolayı Ürdün Kralı’na yönelik teşekkürlerini sundu.