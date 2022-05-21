Lapta şokta

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Lapta’da işletmeciliğini yaptığı spor salonuna kayıt olan 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen spor eğitmeni E.B. (E-26) şikâyet üzerine tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, hakkındaki iddialar aktarıldı. Bu arada Lapta Belediyesi’ne ait spor salonunu işleten zanlının anlaşmasının feshedileceği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 11 Mayıs 2022 tarihinde saat 13.00 sıralarında işletmeciliğini yaptığı spor salonuna kaydolan 15 yaşındaki kıza vürudunun yağ ölçümünü yapacağını söyleyerek, ofis kısmına götürdüğünü söyledi.

Polis, zanlının genç kızdan kıyafetlerini çıkarmasını istediğini, 15 yaşındaki çocuğun da üzerindekileri çıkardığını ve sadece iç çamaşırı ile kaldığını belirtti.

Polis, zanlının kız çocuğuna iç çamaşırlarını çıkarmasını da söylediğini, şikâyetçi kız tamamen çıplak kaldıktan sonra cinsel organına dokunduğunu, göğüs ve kalçasını sıktığını ifade etti.

Genç kızın önceki gün şikâyetçi olduğunu, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirten polis, 7 kişiden ifade aldıklarını belirtti.

Polis, spor salonundaki 15 kişiden daha ifade alacaklarını, zanlının ölçüm için kullandığını iddia ettiği mezuranın arandığını, ayrıca genç kızın kadın doğum uzmanı tarafından kontrol edileceğini ifade ederek, 3 gün istedi.

Mahkeme talep edilen tutukluluk süresini onayladı.

Sözleşmesi feshedilecek

Bu arada Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, taciz olayı ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

“Basına yansıyan Lapta Belediyesi Spor Salonunda taciz olayı ile ilgili olarak, söz konusu olayda adı geçen eğitmenin belediye personeli olmadığını sadece aramızda gerçekleştirdiğimiz eğitim sözleşmesi ile orada görev yaptığını belirtmek isterim. Konu bizlere ulaştığı andan itibaren hukukçumuz ile yaptığımız görüşme sonucunda sözleşmenin hemen fesih sürecini başlatmış bulunmaktayız.

1995-2000 yıllarında Lapta Belediyesi'nin kirasında ve kullanımında olan mülkün 2000 yılında 20 yıllığına özele verilmesi ve sonrasında yapılan yanlış uygulamalar neticesinde bölge halkının kullanamadığı ve son yıllarda tamamen harabe halde olduğu halkımız tarafından bilinmektedir.

Göreve geldiğim 2018 yılında öncelikli olarak ilgilendiğimiz ve yeniden belediyemize kazandırdığımız mülk üzerinde ilk olarak atıl olan hangarı 4 adet stüdyo salona çevirerek Eylül ayında hizmete açtık. Şu an Lapta Belediyesi Tekin Adalı Spor Tesisi olarak isimlendirdiğimiz tesisimizde Cimnastik Federasyonu ve Güreş Federasyonu işbirliği ile cimnastik, güreş ,Kick boks, plates ve yoga dersleri verilmektedir. Ayrıca kardiyo ve fitnes salonları ile birlikte toplamda 350 insanımız hizmet almaktadır. Söz konusu iddia bizleri derinden üzmüştür. Açıklamamın başında da değindiğim gibi sözleşmenin fesih süreci başlatılmıştır.”

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2022, 10:10