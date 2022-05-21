Benzine 4 TL’ye yakın zam

Yeni hükümetin ilk Bakanlar Kurulu toplantısında akaryakıt zammı başta olmak üzere bir dizi karar alındı. Ancak akaryakıt zammının halka yansıması bir hafta süreyle ertelendi. Bir hafta sonra

95 Oktan benzine 3.90 TL, 98 oktan benzine 3.96 TL ve Euro Dizel’e 0.98 TL artış gelmesi beklenirken,

alınan kararları açıklayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, petrol ve dövizdeki artışa işaret ederek, akaryakıt fiyatları ile ilgili değerlendirmede bulunulduğunu aktardı.

Dursun Oğuz " 95 Oktan benzine 3.90 TL, 98 oktan benzine 3.96 TL ve Euro dizele 0.98 TL artış gelmesi gerekiyordu ancak hükümet bu zammı halka yansıtmayacak ve bir hafta süreliğine karşılayacak" dedi.

Halka bir hafta süre

Bakanlar Kurulu Sözcüsü Oğuz, toplantıda Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası’nda değişiklikler yapılarak Meclis’e sevk edildiğini duyurdu.

Petrol ve dövizdeki artışa işaret ederek, akaryakıt fiyatları ile ilgili değerlendirmede bulunulduğunu aktaran Oğuz, şunları ifade etti:

“Bakanlar Kurulu ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumları alım gücünün korunması yönünde çalışmalar yaparak bir karar üretmiştir. Bu karar çerçevesinde, Ekonomi Bakanı’nın vermiş olduğu fiyatlara göre, 95 oktan benzinde 3.90, 98 oktan benzinde 3.96 ve euro dizelde 0.98 TL artış meydana gelmiştir. Ancak halkımızın alım gücünü koruma adına Bakanlar Kurulumuz bu artışı yapmayarak, bir hafta süre ile bunun Maliye Bakanlığı tarafından karşılanması yönünde karar üretmiştir. Bugün akaryakıta herhangi bir fiyat artışı veya zam yapılmayacaktır.”

İhale açılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki “2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü” Meclis’e sevk edildiğini de aktaran Oğuz, ayrıca Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşların önergelerinin geçirildiğini ve Spor federasyonlarının 2022 yılı bütçelerinin onaylandığını belirtti.

Sözcü Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketinin feshi ile ilgili de bir karar üretildiğini kaydederek, “1976 Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi Yasasının tasfiyesine ilişkin gücünde kararname onaylandı. Bu çerçevede limandaki hizmetlerle ilgili bir ihale süreci başlayacaktır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2022, 12:02