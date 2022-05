Tüm halk davetli

Afet İLBAN

“Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2022” 26 Mayıs Perşembe günü Lefkoşa’da Metehan bölgesinde yapılacak.

Tatbikatın amacının, ülkedeki Afet Acil Durum Yönetimi Sistemi içerisinde yer alan tüm birimlerin hazırlık seviyesini denemek, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, afet ve acil durum hallerine yönelik farkındalık yaratmak, kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve yardımlaşmayı artırarak, tespit edilecek eksikliklerin giderilmesini sağlamak olduğu belirtildi.

Tatbikat, afet ve acil durumlarda görevleri olan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kadrolu personeli, Halk Örgütü personeli, KKTC Afet Yönetimi sistemi içerisinde yer alan bakanlık, kurum, kuruluşların yanı sıra Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne (IUSARC) üye yerel üniversitelerin arama kurtarma kulüp öğrencilerinin katılımıyla yapılacak.

15.00-18.00 saatleri arsasında icra edilecek ve senaryo gereği 21 olaydan oluşacak tatbikat, Larnaka Körfezi açıklarında, 7.7 büyüklüğünde deniz tabanının 5 kilometre derinliğinde deprem meydana gelmesi üzerine kurulacak ve en çok hasarın meydana geldiği Metehan bölgesinde komuta merkezi oluşturulacak.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın düzenleyeceği tatbikat hakkında Sivil Savunma Sosyal Tesisleri Gazinosu’nda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantı, Sivil Savunma tanıtım filminin gösterilmesi ile başladı. Ardından konuşmalara geçildi.

Karaca: Afet riski her zaman var

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca konuşmasında, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de gerek küresel iklim değişikliğinin sebep olduğu meteorolojik koşullar, gerekse coğrafi konumda bulunan deprem kuşağından kaynaklanan deprem tehdidi nedeniyle her zaman afet riskleri bulunduğunu belirtti.

Karaca, afet ve acil durumlarda görev yapan kurumlar olarak, bu gibi hallerde halkın can ve mal güvenliğini korumak adına her zaman tüm güçleriyle hazır olduklarını vurguladı.

KKTC Afet Yönetimi sisteminin önemli bir parçası olan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirerek, bu amaç doğrultusunda yıl içerisinde çeşitli eğitim ve tatbikatlar icra ettiğini ifade eden Atilla Karaca, bu kapsamda 6 ilçede bulunan 106 okulda toplam 5 bin 828 öğrenci ve 923 öğretmene eğitim verildiğini ve tatbikatlar düzenlendiğini söyledi.

Karaca, 2022 yılında gerek yurtiçinde gerekse Türkiye Cumhuriyeti’nden Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile TSK İnsani Yardım Tugayı gibi paydaşlarla ortak faaliyetler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Arıkoğlu bilgi verdi

Harekat ve Eğitim Şube Müdürü Levent Arıkoğlu ise, tatbikat hakkında bilgi verdi. Arıkoğlu, hedeflerinin, ülkedeki Afet Acil Durum Yönetim sisteminin, tüm evrelerini içerecek, KKTC imkanlarının maksimum düzeyde planlanıp, müdahale ve iyileştirme amaçlı kullanıldığı bir tatbikatı planlayıp icra etmek olduğunu kaydetti.