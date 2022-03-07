Fonların değeri de arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı yüzde 1,96 kazançla 1.990,75 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.912,23 puanı, en yüksek 2.047,01 puanı gördü. Doların satış fiyatı yüzde 2,78 değer kazandı. Yatırım fonları da ortalama yüzde 1,29, BES fonları ise yüzde 0,63 değer kazandı.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi yüzde 3,63 artışla 3.614,19 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 8,81 primle 2.675,23 puana yükselirken, Mali Endeksi yüzde 0,13 azalışla 1.782,81 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,19 kayıpla 1.447,12 puana geriledi.

En çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 36,28 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu. İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nı yüzde 28,15 ile Kardemir ve yüzde 28,04 ile ASELSAN izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 18,48 ile Anadolu Efes, yüzde 11,47 ile Tekfen Holding ve yüzde 7,79 ile Pegasus Hava Yolları oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 119 milyar lirayla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, 87 milyar 692,4 milyon lirayla Ford Otosan ve 71 milyar 624 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 5,75 artışla 890,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,71 kazançla 5 bin 888 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 2,78 değer kazanarak 14,2680 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,13 azalışla 15,5820 lira oldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları ortalama yüzde 1,29, BES fonları ise yüzde 0,63 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,56 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında tek gerileyen yüzde 2,16 ile kıymetli madenler fonları olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 7,15 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında da en fazla yüzde 2,03 ile kıymetli madenler fonları geriledi. En fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 16,03 ile İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon oldu.

Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 9,83'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

En fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 6,68 ile İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu oldu.