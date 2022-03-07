‘Sorun altyapıda’

Altyapı eksikliği, GSM operatörlerinde yaşanan sıkıntılardan dolayı hafta sonu PCR testi yaptıranlara sonuçlar bildirilemedi. Test yaptırma zorunluluğu olan sektörler, ilköğretim, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilerle öğretmenler duruma tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, “Test sonucumuz gelmedi, biz nasıl işe veya okula gideceğiz” şeklinde isyan edenlerin sorularına Sağlık Bakanlığı, ‘Sorun bizden kaynaklanmıyor” şeklinde cevap verdi. Bakanlık, test sonucu kendisine ulaşmayan öğrencilerin okula alınmasında bir sakınca olmadığını, öğrencilerin okula alınmaları konusunda Eğitim Bakanlığı ile gerekli istişarelerin yapıldığını bildirdi.

Operatörlerde de sıkıntı var

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 5 Mart Cumartesi ve 6 mart Pazar tarihlerinde yapılan PCR ve antijen test sonuçlarının test yapılan kişilere ulaştırılmamasının Sağlık Bakanlığı tarafından kaynaklanan bir sıkıntı nedeniyle yaşanmadığı belirtilerek, sorunun tamamen bilişim sistemindeki alt yapı eksikliği ve GSM operatöründe yaşanan sıkıntı nedeniyle olduğu ifade edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

Hafta sonu; 5 Mart Cumartesi ve 6 Mart Pazar tarihlerinde yapılan PCR ve antijen test sonuçlarının test yapılan kişilere ulaştırılmaması Sağlık Bakanlığı tarafından kaynaklanan bir sıkıntı nedeniyle yaşanmamıştır. Sorun tamamen bilişim sistemindeki alt yapı eksikliği ve GSM operatöründe yaşanan sıkıntı nedeniyledir. 5 Mart Cumartesi ve 6 Mart Pazar tarihlerinde antijen yaptırıp pozitif çıkan kişiler laboratuvarlar tarafından, PCR test sonuçları pozitif çıkan kişiler ise Sağlık Bakanlığı temaslı takip ekibi tarafından aranmaktadır. Test yapılan ve sonucu mesaj olarak gelmemiş, laboratuvar ve temaslı takibi tarafından aranmayan öğrencilerin okula gitmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Aranmayan öğrencilerin okula alınmaları konusunda Eğitim Bakanlığı ile gerekli istişareler yapılmıştır. Bakanlık, önceki gün gönderilemeyen SMS'lerin ulaştırması için çalışmaların devam ettiğini, dün yapılan test sonuçlarının akşam saatlerinde gönderilmeye başlandığını bildirdi.