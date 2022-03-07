İnsan hayatı söz konusu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tamire ve aydınlatmaya ihtiyacı olan yollar olduğunu, ehliyet verme sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, sürücü adaylarının aldığı eğitimin ve güvenli bir trafik akışının insan hayatı açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Tatar, Bağımsız Şoför Okulları Birliği’nin Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen 5. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Genel kurulda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar, şoför okullarında görev yapan eğitmenlerin, ülke ve insanlar için yaptığı icraatların ve hedeflerin önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:

“Bu çalışmaları büyük fedakârlıklarla yapıyorsunuz. Bugün bu ülkede ehliyet alan insanlar, sizin okullarınızdan ders almakta ve tecrübelerinizden faydalanmaktadır. Çok sayıda yabancının da ülkemize geldiğini görüyoruz. Son aylarda meydana gelen trafik kazalarına baktığımızda, özellikle okumak için ülkemize gelen öğrencilerin ehliyetleriyle ilgili bir çalışma yapılması gerektiği kanaatindeyim. Disiplinli bir şekilde bu konuyla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması gerekir. Ehliyet müfettişlerinin de dikkatli olması gerekir. Bu önemli bir sektördür. KKTC’nin yollarındaki trafik akışı ve insanların güvenliği çok önemlidir. Bu çatı altında, birlik ve beraberliği sağlayanları tebrik ederim. Trafiğe çıkmadan önce sürücünün bazı eğitimlerden geçmesi fevkalade önem arz etmektedir.

Tamire ve aydınlatmaya ihtiyacı olan yollarımız vardır. İnşallah yollarımızın kalitesi de artacaktır. Ekonomik sıkıntılar içinde yaptığınız çalışmalarda size başarılar diliyorum. Bu dönemi hep birlikte atlatacağız. KKTC’nin varlığı ve geleceği için Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle bütün bu zorlukları aşacağız. Kıbrıs Türk halkının geleceği, kurum ve kuruluşların desteğiyle devam edecektir. Şoför okullarının da geçmişinde tecrübe ve bilgi vardır. Güvenli bir şekilde yollarda sürüş yapılabilmesi ve ülkemizin kalkınması için de üzerimize düşen görev ne ise yapacağız.”

Tatar tanıtım ve imza gününe katıldı

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gazeteci-yazar Efdal Keser’in “Çamurda Politik Çalım” isimli romanı için Lefkoşa’da Selimiye Meydanı’ndaki Araf Cafe’de düzenlenen tanıtım ve imza gününe katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yıllardan beri Efdal Keser’i tanıdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar önemli olanın, bu topraklarda yaşamı sürdürürken yaşanmışlıkları ve tecrübeleri yansıtmak ve tarihe iz bırakıp gelecek nesillere taşıyabilmek olduğunu dile getirdi.

Gazeteci-yazar Efdal Keser ise konuşmasında, romanın giriş bölümünde romanıyla ilgili bilgi verirken, “Kitabı okurken siyaset uğruna karakterlerin nasıl değiştiğine, bazı duyguların ise her şeye rağmen hiç değişmediğine tanık olacaksınız” ifadelerini kullanarak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

