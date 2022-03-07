‘Öğrenci sayısı artar’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Milletvekili, eski Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Dr. Ziya Öztürkler, YSK sınavında 14 bin olan KKTC kontenjanının 10 bin civarında dolduğunu belirterek, “Bizler iyi çalışırsak üniversitelerimizi tercih eden öğrenci sayısında artış olabilir” dedi.

Öztürkler, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden YKS sınavında baraj puan uygulamasının kaldırılmasının yaratacağı etkileri değerlendirdi.

Öztürkler, sınavda verilen sürenin pandemi döneminde olduğu gibi arttırılmasının sınava girecek olanlara avantaj sağlayacağını belirterek, “Soruları yetiştirme stresi olmayınca, öğrenciler sınava daha iyi odaklanacaklardır” dedi.

YSK sınavında KKTC kontenjanının her yıl 14 bin civarında olduğunu, fakat bu kontenjanların 10 bin civarında dolduğunu belirten Öztürkler, “Bizler de iyi çalışırsak, iyi hazırlanırsak KKTC üniversitelerini tercih eden öğrenci sayısında artış olabilir” ifadelerini kulandı.

YSK sınavıyla ilgili alınan kararların Türkiye’de çok ciddi tartışmalara sebep olduğunu ifade eden Öztürkler, “Kalitede önemli olan o üniversitenin gerekli akreditasyonlara, eğitim kalitesine sahip olmasıdır” dedi.

Öztürkler şunları söyledi:

“Geçen yıl KKTC liselerinden mezun bine yakın öğrenci YKS sınava girmişti. Yaklaşık üç yüz öğrenci T.C. üniversitelerine yerleşebildi. Bu yıl öğrencilerimiz için bir fırsat, çalışma temposunu düşürmeden tabi ki, baraj kaldırılsa da bu herkesin üniversiteli olacağı anlamına gelmiyor. Örneğin X üniversitenin kontenjanında 30 kontenjan boş kalmışsa ve öğrenciler başvuru yapacaksa boş kalan kontenjan için yine yarışılacak. Sınav puanı ne kadar yüksek olursa öğrencinin üniversitede istediği bölüme girme olasılığı o doğrultuda yüksek olacaktır.

Peki, kalite düşer mi? Özellikle eğitimde kalitenin düşmesi hususunda T.C. ’de çok ciddi tartışmaların yaşandığını görüyorum. Kaliteyi sadece üniversiteye giriş ile bağdaştırmamak gerekir, üniversiteye giren her öğrencinin mezun olacağını da söyleyemeyiz. Ve kalitede önemli olan o üniversitenin gerekli akreditasyonlara, eğitim kalitesine sahip olmasıdır.”

