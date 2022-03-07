Aylık maaş 940 Euro

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ın iki farklı bölgesinde lokanta işletirken, iş azlığı yüzünden faaliyetlerini durduran Osman Kırmızı adlı KKTC vatandaşı, şimdi Ayia Napa’da şef garson olarak çalıştığını söyledi.

PEO İşçi Sendikası’ndaki arkadaşları aracılığıyla çok sayıda Kıbrıslı Türk’e iş bulduğunu anlatan Osman Kırmızı “Kısa sürede 230 kişiyi işe yerleştirdik. Tümü kazancından ve hayatından memnundur” dedi.

Diyalog’a yaptığı açıklamada, Avrupa’nın popüler eğlence yerlerinden biri olan Ayia Napa’daki otellerin aşçı, garson, oda temizlikçisi, kasiyer, bulaşıkçı ve masöz aradığını belirten Kırmızı, 100 kişilik yeni bir grubun bu hafta içinde iş başvurusu yapacağını, ardından sözleşmelerin imzalanacağını ifade etti.

Kırmızı “Kıbrıslı Türkler arasında tecrübeli masöz bulabildiniz mi?” sorusuna “Bugüne kadar 7 kişi bulduk. Bunların 4 tanesi işi biliyordu, diğer 3’üne bir ay süreli eğitim verilecek” dedi.

Büyük otellerin SPA merkezlerinde görev yapacak olan kadınların başlangıçta ayda 940 Euro maaş alacağını belirten Kırmızı, bu rakamın Bin 500 Euro’ya kadar çıkabileceğini söyledi. Kırmızı, başvuru yapanların İngilizce veya Rumca konuşmasının şart olduğunu kaydetti.



İşe nasıl başladığını anlattı

Osman Kırmızı, neden güneyde çalıştığını ve Ayia Napa’daki otellere Kıbrıslı Türk işçi bulma konusundaki gelişmeleri şöyle anlattı:

“Ayia Napa’da Şef olarak çalışmaktayım. Yaşadığımız Pandemi ve İşyerlerimin Üniversite Bölgesi'nde olmasından dolayı, bir restoranımı satıp diğerini kiralayarak Kıbrıs Cumhuriyeti'nde çalışmaya başladım. Çok sevdiğim ve 37 yıl meslek hayatını Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Turizm sektöründe tamamlayan Mehmet Halit Şefim aracılığıyla PEO Sendikası, Hotel Sahipleri ve Müdürleri ile bağlantı kurdum.

PEO Sendikası ve Mehmet abim aracılığıyla 230 kişiye iş bulduk. Bu hafta içinde 100 kişiyi daha işyerleri ile görüştüreceğiz.

Türk Sen Başkanı Arslan Bıçaklı çok sevdiğim bir abimdir, o da benim gibi İnsanlarımıza yardımcı olmak gayesindedir fakat SEK Sendikası maalesef Kıbrıs'ın Kuzeyinde yaşayan vatandaşlarımıza ucuz iş gücü muamelesi yapmıştır ve bu da bizleri üzmektedir. Yaptığım araştırmalarda Avrupa Birliği'nin 2021 yılında Turizm sektöründe çalışanlara öngördüğü ücret pusulasını buldum ve Sendikamız PEO Sayesinde tüm Hotel sahipleri ile görüşerek bu rakamların altında ücret veren hiçbir otele tek bir Kıbrıs Türk'ü göndermeyeceğimizi belirttik ve hemfikir olduk. Maalesef içinden çıkılmaz Ekonomik durumumuz Halkımızı Kıbrıs Cumhuriyeti'nde çalışmaya yönlendirmiştir.

Gönül isterdi ki ben de işyerlerimden ekmeğimi kazanabileyim de gidip başkasının yanında çalışmak durumunda kalmayayım.”

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2022, 10:54