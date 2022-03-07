Bakan çok alan yok

Aslıhan ÜNVER
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bazı ürünlerin fiyatı geçtiğimiz haftaya göre düştü, bazılarının ise arttı.
Geçtiğimiz hafta 35 lira olan patlıcan 18’e, 25 lira olan salatalık ise 35’e çıktı. Domatesin fiyatı da 18 liradan 8’e inerken, bezelye kilosu 45 liradan alıcı bekledi. Geçtiğimiz hafta kilosu 10 lira olan domates 8 liraya satışa sunuldu. Biberin fiyatı 35 liradan 30’a düşerken, pazarın en ucuz sebzeleri soğan, marul ve yeşillikler oldu. Meyvelerden ise kilosu 5 lirayla mandalina en ucuz ürün olarak tezgahtaki yerini aldı. Diyalog’a konuşan Pazar esnafı, vatandaşların fiyatı yüksek ürünleri almaya yanaşmadığını, ucuz olanlarını tercih ettiğini söyledi.
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:
Patlıcan: 18 lira
Domates: 8 lira
Biber: 30 lira
Lahana: 10 lira
Brokoli: 20 lira
Marul: 3 tane 10 lira
Soğan: 3 kilo 10 lira
Patates: 9 lira
Mandalina: 5 lira
Elma. 9 lira
Enginar: Tane 5 lira
Ayva: 15 lira
Nar: 10 lira
Armut: 15 lira
Mantar: 40 lira
Çilek: 60 lira
Kolokas: 20 lira
Bezelye: 45 lira
Pancar: 12 lira
Mor Lahana: 13 lira
Karnabahar: 8 lira
Salatalık: 35 lira
Muz: 16 lira
Kivi: 25 lira
Erik: 15 lira
Aslıhan ÜNVER
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