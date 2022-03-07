Bakan çok alan yok

Aslıhan ÜNVER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bazı ürünlerin fiyatı geçtiğimiz haftaya göre düştü, bazılarının ise arttı.

Geçtiğimiz hafta 35 lira olan patlıcan 18’e, 25 lira olan salatalık ise 35’e çıktı. Domatesin fiyatı da 18 liradan 8’e inerken, bezelye kilosu 45 liradan alıcı bekledi. Geçtiğimiz hafta kilosu 10 lira olan domates 8 liraya satışa sunuldu. Biberin fiyatı 35 liradan 30’a düşerken, pazarın en ucuz sebzeleri soğan, marul ve yeşillikler oldu. Meyvelerden ise kilosu 5 lirayla mandalina en ucuz ürün olarak tezgahtaki yerini aldı. Diyalog’a konuşan Pazar esnafı, vatandaşların fiyatı yüksek ürünleri almaya yanaşmadığını, ucuz olanlarını tercih ettiğini söyledi.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Patlıcan: 18 lira

Domates: 8 lira

Biber: 30 lira

Lahana: 10 lira

Brokoli: 20 lira

Marul: 3 tane 10 lira

Soğan: 3 kilo 10 lira

Patates: 9 lira

Mandalina: 5 lira

Elma. 9 lira

Enginar: Tane 5 lira

Ayva: 15 lira

Nar: 10 lira

Armut: 15 lira

Mantar: 40 lira

Çilek: 60 lira

Kolokas: 20 lira

Bezelye: 45 lira

Pancar: 12 lira

Mor Lahana: 13 lira

Karnabahar: 8 lira

Salatalık: 35 lira

Muz: 16 lira

Kivi: 25 lira

Erik: 15 lira