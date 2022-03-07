Ayağı kırıldı

Girne'de dün motosiklet ve arabanın çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 26 yaşındaki Mehmet Ali Ekmekçi isimli sürücü yaralandı. Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Ekmekçi tedavi altına alındı. Ekmekçi’nin sağ ayağının kırıldığı ancak hayatı tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis açıklamasına göre; kaza 78 yaşındaki Ali Neşesibol’un dikkatsizce sürüş yapması nedeniyle meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; kaza dün saat 12.00 sıralarında, Girne'de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali Neşesibol isimli sürücü, yönetimindeki FV 789 plakalı salon araçla dikkatsizce caddeye giriş yapınca, o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Mehmet Ali Ekmekçi yönetimindeki SE 721 plakalı motosikletin onunu tıkayarak, çarpışmaya neden oldu. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Ali Ekmekçi kaldırıldığı Dr.Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’nde sağ ayağında kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındı.