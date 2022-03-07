452 hasta iyileşti

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bir kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, 315 pozitif vakaya rastlandı, 452 kişi taburcu edildi. Hayatını kaybeden hastanın Lefkoşa Pandemi Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedavi gören 73 yaşındaki Menteş Akarsulu olduğu belirtildi.

Akarsulu’nun vefatıyla KKTC’de Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 199'a yükseldi. Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saatte yapılan 77 bin 336 test sonucunda bin 730 yeni vaka tespit edildi, 2 kişi hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı’nda yapılan açıklama göre; 24 saatte yapılan toplam 20 bin 559 test sonucu 315 pozitif vaka saptandı, 452 kişi taburcu edildi, bir can kaybı oldu. Vakalardan 151 kişi Lefkoşa, 86 kişi Girne, 47 kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 5 kişi İskele, 7 kişi Lefke bölgesinden olduğu belirlendi.

Covid-19 genel tablo

Dün yapılan test sayısı: 20.559

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 315

Ülke dışından gelen vaka sayısı: 0

Yerel vaka sayısı: 315

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı: 452

Dün kaybedilen hasta: 1

Yapılan toplam test sayısı: 5.970.503

Toplam vaka sayısı: 70.176

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 66.374

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 3502

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 42

Karantinadaki vaka sayısı: 3455

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 199

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 5

Aşı yapılmadı

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 0

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 135

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 167

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 2237

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 133982

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 77 bin 336 test sonucunda bin 730 yeni vaka tespit edildi, 2 kişi hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı, 81 ve 94 yaşlarındaki iki hastanın da Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Son kayıplarla birlikte toplam can kaybı 877'ye yükseldi.

Tedavisi süren 129 hastadan 30'unun durumunun ağır olduğu belirtildi.