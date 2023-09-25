‘Geçinemiyoruz’

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bazı meyve ve sebzelerin fiyatı cep yaktı. Geçtiğimiz hafta 42 TL’den satılan domatesin kilosu bu hafta 55 TL’ye çıktı. Son 7 günde domatese 15 lira zam yapılması vatandaşın tepkisine neden oldu.

Pazara alışverişe gelen Sabahattin Sayıner isimli vatandaş, bir haftada domatese 15 lira zam yapıldığını belirterek, isyan etti. Sayıner, sadece domatese değil birçok ürüne zam yapıldığını ifade ederek, vatandaşın geçinmekte zorlandığını söyledi.

Pazar esnafı Emin Şahin ise mümkün olduğunda ürünlere zam yapmamaya çalıştıklarını söyledi. Esnaf, vatandaşın fiyatlar karşısında isyan etmekte haklı olduğunu ancak girdi maliyetlerinden dolayı ürünlere zam yapmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Bamya 50 TL

Barbun 100 TL

Domates 55 TL

Salatalık 40 TL

Patlıcan 35 TL

Patates 29 TL

Şeftali 60 TL

Elma 40 TL

Fasulye 80 TL