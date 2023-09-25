‘Geçinemiyoruz’

Serdar ŞENGÜL
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bazı meyve ve sebzelerin fiyatı cep yaktı. Geçtiğimiz hafta 42 TL’den satılan domatesin kilosu bu hafta 55 TL’ye çıktı. Son 7 günde domatese 15 lira zam yapılması vatandaşın tepkisine neden oldu.
Pazara alışverişe gelen Sabahattin Sayıner isimli vatandaş, bir haftada domatese 15 lira zam yapıldığını belirterek, isyan etti. Sayıner, sadece domatese değil birçok ürüne zam yapıldığını ifade ederek, vatandaşın geçinmekte zorlandığını söyledi.
Pazar esnafı Emin Şahin ise mümkün olduğunda ürünlere zam yapmamaya çalıştıklarını söyledi. Esnaf, vatandaşın fiyatlar karşısında isyan etmekte haklı olduğunu ancak girdi maliyetlerinden dolayı ürünlere zam yapmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:
Bamya 50 TL
Barbun 100 TL
Domates 55 TL
Salatalık 40 TL
Patlıcan 35 TL
Patates 29 TL
Şeftali 60 TL
Elma 40 TL
Fasulye 80 TL
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