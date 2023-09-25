Yeni projelerin müjdesini verdi

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, bölge gezileri kapsamında Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu, Çatalköy ve Esentepe’yi ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretleri sırasında bölge insanının yoğun ilgisi ile karşılaşan Üstel, hükümet icraatlarını anlatırken, ülke kalkınma planının öncelik olduğunu vurguladı; her bölgeye özel yeni projelerin de müjdesini verdi.

“Halkımızın ayağına sadece icraat anlatmaya ya da dert dinlemeye değil bölgesel sorunlara çözümler üreterek gidiyoruz. Bugün bölgenin sorunlarına ilişkin 2 projemizi bölge halkı ile paylaştık” diyen Üstel şöyle konuştu:

“Karaoğlanoğlu S Bölgesi’nde, yıllardır derenin yarattığı bazı çevresel sorunları gideriyoruz. Karaoğlanoğlu yıllardır şikayetçi idi… Çözüyoruz… Projeyi 2024 Bütçesine koyduk. Yeni bütçede bu dereyi ve pınarı ıslah edeceğiz ve köyde yaşanan bu sorunu kökten çözerek, dere ve pınar suyunun denizle buluşmasını sağlayacağız. 2024 bütçe öngörülerine göre yaklaşık 14 milyon 600 bin TL olarak hesaplandı…“

Karaoğlanoğlu gençlerine de bir müjde veren Üstel, “Yeni bir alan daha kazandırıyoruz. Spor Dairesine ait, futbol sahası yanındaki araziyi Karaoğlanoğlu Spor Kulübü’nün kullanımına veriyoruz. Mevcut futbol sahasını da iyileştireceğiz. Talimatını verdik” dedi.

Çatalköy yolu

Üstel, Girne Doğu Çevre Yolu ile ilgili istimlak sorununun yüzde 90’ının çözüldüğünü, tamamının çözülmesinin ardından yolun yapımına hemen başlanacağını söyledi.

Üstel, Alsancak - Karşıyaka arasında birinci etap yol çalışmasının bittiğini, projenin ikinci etabının ise çok kısa sürede başlanacağını belirtti.

Esentepe’ye spor salonu

Esentepe’ye yapılmakta olan spor salonunun son etabı için, 2024 bütçesine gerekli kaynağın aktarılacağını belirten Üstel, salonu, 2024 yıl sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyledi

Bahçeli’nin su sorunu çözülüyor

Üstel, “ Bahçeli köyünde vatandaşlarımızın yaşamakta olduğu su sıkıntısı ile ilgili Tarım Bakanlığımız tüm hazırlıklarını yapmıştır. Çatalköy - Esentepe Belediyesi’nin de gerekli çalışmaları tamamlaması sonrasında, ivedi olarak projeye başlayacağız ve bu bölgede köylülerimizin yaşadığı su problemi çözülecek” dedi.

Kalkınma programı hazırlıyoruz

Ekonomi yönetimi açısından, kısa, orta ve uzun vadeli bir kalkınma programı hazırlanacağını da açıklayan Üstel, sözkonusu programın Mart 2024’e kadar tamamlanacağını söyledi.

Üstel, kalıcı reform anlayışı içinde ekonomik ve siyasi adımları kararlılıkla atarken, Türkiye Cumhuriyeti ile en yüksek düzeyde istişarelerin sürdüğünü de vurguladı.

Gençlerin sorunlarını dinledi

Üstel, Lefkoşa İlçesi Gençlik Kolları’nın düzenlediği organizasyonda, bölge gençleri ile bir araya geldi. Üstel, gençlerin sorunlarını dinledi, mevcut sorunların giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları anlattı. Üstel, ülkesine, devletine bağlı, her açıdan kendine güvenen ve mutlu gençlerin ülke için önemini vurguladı.