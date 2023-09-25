Aklını yedi

Lefkoşa’da bir markette alışveriş yapan 23 yaşındaki genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Tanzanya uyruklu Abdul Majid Süleman Abdalla şikayet üzerine tutuklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün cinsel saldırı suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 23 Eylül 2023 tarihinde saat 21.15 sıralarında Küçükkaymaklı’da faaliyet gösteren bir market içerisinde, alışveriş yapmakta olan M.Ş'nin arkasından yaklaşıp, kalçasına cinsel organını dayamak suretiyle cinsel saldırıda, bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının aynı gün şikayet üzerine tutuklandığını, mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.