‘Her yanımızı sardı’

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, ülke gündemini meşgul eden sahte reçete vurgunuyla ilgili açıklama yaptı. Özersay, ortaya çıkan tablonun çürümenin ve kirlenmenin sadece siyasette değil toplumun farklı kademelerinde de yayıldığını gösterdiğini belirtti.

Özersay, “Sigortaların dolandırılması konusunda cevaplanması gereken çok soru vardır” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özersay, şu ifadeleri kullandı:

“Çürümenin ve kirlenmenin sadece siyasette değil toplumun farklı kademelerinde her yanımızı sardığının göstergesi olan reçete yolsuzluğu ve Sosyal Sigortaların dolandırılması olayında cevaplanması gereken çok soru var.

Mesela bu reçeteleri kontrol etmekten sorumlu olan Sosyal Sigortalar bazı doktorların adına bir ayda binlerce reçete yazılmasını ne zaman fark etti? veya fark etti mi?

Son bir kaç yıldır bu sahte reçetelerin yazıldığı ve Sigortaların dolandırıldığı yani bu yolsuzluğun devam ettiği anlaşıldığına göre Sosyal Sigortalarda bu reçeteleri denetlemekten sorumlu olanların bu durumu fark etmeleri gerekmez miydi? Yani aylardır ya da son birkaç yıldır devam eden bir durumdan bahsediyorsak bazı doktor ve eczanelerin reçete sayısındaki bu sıra dışı ani artış yeni mi fark edildi?

Tabi ki masumiyet karinesi var ve kimse mahkeme tarafından suçlu bulunmadıkça suçlu muamelesi görmemelidir ancak gidişat bu dolandırıcılığın yeni bir şey olmadığını ve ucunun başka yerlere kadar uzanabileceğini gösteriyor.”