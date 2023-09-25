Diğer Suriyeliler kayıp

Lefkoşa Adli Şube’ye giden Suriye uyruklu Fadi Abuishak ve Ahmet Abuishak, insan tacirleri tarafından tekne ile KKTC’ye getirildiklerini ancak ortada bırakıldıkları için kaybolduklarını söyleyerek, yardım istedi.

Polis, zanlıları tutuklarken, olayla ilgili soruşturma başlattı. İfadelerinde 4 bin Euro karşılığında 15 kişi olarak ülkeye geldiklerini söyleyen zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 23 Eylül 2023 tarihinde saat 15.30'da Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gelen Suriye uyruklu Fadi Abuishak ve Ahmet Abuishak’ın 23 Eylül 2023 tarihinde saat 01.00 sıralarında Mersin’den küçük bir tekne ile 15 kişi ile birlikte bilmedikleri bir sahilden KKTC’ye giriş yaptıklarını anlattıklarını söyledi. Soruşturma memuru, zanlıların ifadelerinde herkesin bir yere dağıldığını, kayboldukları için polise geldiklerini söylediklerini anlattı.

Polis, zanlıların ifadelerinde 4 bin Euro karşılığında bazı şahısların kendilerini KKTC’ye getirdikten sonra beyaz van bir araçla bilmedikleri bir yerde bıraktıklarını anlattıklarını da açıkladı. Polis, zanlıların aynı gün tutuklandığını, haklarında soruşturma başlatıldığını dile getirdi. Zanlılara yardım eden kişilerin arandığını kaydeden polis, 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.