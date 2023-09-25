Bir polis ve 3 vatandaşın adı da karıştı

Suna ERDEN-Hüseyin ÇİÇEK

Sahte reçete vurgununun boyutu giderek büyüyor. Özel hekim ve eczacıların işbirliğiyle gerçekleştirilen vurguna bir polis memuru ve sade vatandaşların da dahil olduğu ortaya çıktı.

Sosyal sigortaları milyonlarca lira zarar uğratan vurgunda zanlı sayısı 13’e çıkarken, önceki akşam tutuklanan 2’si doktor, 2’si eczacı, biri polis memuru diğer 2’si sade vatandaş 7 kişi dün Lefkoşa ve Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Doktor Fikri Koray, eczacı Sercan Avcı, polis memuru Mehmet Akyay’ın yanı sıra Gürcan Taşkaya ve Erçin Karadayı hakkında 3’er gün tutukluluk emri alınırken, karşı karşıya kaldıkları suçlamalar aktarıldı.

Muayene etmediği hastaya ilaç yazdı

Soruşturmayı yapan polis çavuşu Mehmet Manaş, Sosyal Sigortalar Dairesinden daha önceden temin edilen reçetelerin incelendiğini ve zanlıların tespit edildiğini açıkladı.

Polis, yapılan incelemeler sonucu 23 Eylül 2023 tarihinde Doktor Fikri Koray’ın meseleyle ilgili tutuklu bulunan Tufan Eczanesi sahibi İsmet Tufan’ın isteği üzerine muayene etmediği bir şahsın reçetesine fazladan iki ilaç yazdığını belirlediklerini söyledi. Polis, bu tespit üzerine Koray’ın tutuklandığını belirtti.

Avcı ile Perk işbirliği yaptı

Polis, eczacı Sercan Avcı, polis memuru Mehmet Akyay, Gürcan Taşkaya ve Erçin Karadayı’nın ise organize bir şekilde hareket ettiğini söyledi.

Polis, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Sercan Avcı Eczanesinin sahibi Sercan Avcı’nın 20 adet reçete sahtelediğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, reçeteleri hazırlayan ve ilaç yazan doktorun ise meseleyle ilgili tutuklu bulunan Niyazi Perk olduğunu açıkladı.

Sahte reçetelere imza attılar

Polis çavuşu, yapılan soruşturmada Avcı’nın düzenlediği 20 adet reçetenin üzerinde Mehmet Akyay, Gürcan Taşkaya ve Erçin Karadayı’nın adının yer aldığını; üç zanlının reçetelere isimlerini yazıp, imza attıklarını belirtti.

Soruşturmanın geniş çaplı yürütüldüğünü kaydeden polis, sahte reçetelere yazılan ilaçların kim veya kimler tarafından teslim alındığının araştırılacağını dile getirdi.

Alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar, incelenecek reçeteler ve elektronik eşyalar olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi yargıcı, zanlılar hakkında talep edilen süreyi onayladı.

Gazimağusa’da 2 tutuklu

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan ve eski milletvekili olan Doktor Hatice Faydalı ile gelini olan eczacı Ayşe Faydalı hakkındaki olgular da aktarıldı.

Polis, Ayşe Faydalı’nın, 2023 yılı Ağustos ayı içerisinde Hatice Faydalı ile birlikte kendisine ait olan Özbeycan isimli eczanede, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne bağlı insanlara reçete düzenleyerek, hastaların bilgisi dışında, birçok ilaç yazdığını söyledi.

Soruşturmanın KKTC genelinde sürdüğünü vurgulayan polis, Gazimağusa’da da mesele kapsamında birçok zanlının aranmakta olduğunu açıkladı.

İfadesi alınması gereken birçok kişi olduğunu belirten polis, zanlıların yazdıkları 175 reçetenin 14 tanesinin incelendiğini ve 6 tanesinde sahtekarlık olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Zanlıların serbest kalması halinde incelenecek reçetelere ve alınacak tanık ifadelerine etki etmelerinin de kuvvetle muhtemel olduğunu bildiren polis, 2 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Ada geneline yayılacak

Polisin soruşturması geniş çaplı sürerken, dün mahkemeye çıkarılan 7 zanlının yanı sıra Gülten Veli eczanesinin sahibi Gülten Veli Aner, Arasta Eczanesinin sahibi Simge Sonab, Tufan Eczanesinin sahibi İsmet Tufan, doktorlar Güven Erkal, Niyazi Perk ve Muhammed Alshanableh’in tutukluluk hali devam ediyor.

Sosyal sigortalardan alınan ve 2023 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında yazılan 180 bin reçete mercek altına alınırken, yeni tutuklamaların olacağı, soruşturmanın ada geneline yayılacağı bilgisi elde edildi.