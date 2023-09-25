Kurallar hiçe sayılıyor

Polis ekiplerinin ülke genelindeki trafik denetimleri sürüyor. Polisin önceki gece gerçekleştirdiği denetimlerde 331 sürücüye ceza yazıldı, 58 araç trafikten men edildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre; 20.00-24.00 saatleri arasında toplam 2 bin 109 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin, 144’ü yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 37’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 40’ı trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak suçlarından olmak üzere toplam 331 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Kontrollerde 58 araç da trafikten men edildi.

Alkollü sürücüler kazaya neden oldu

Girne’de dün sabah 04.00 sıralarında, Uğur Mumcu caddesi üzerinde, Seyda Aşan (E-30), yönetimindeki PS 243 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Çağdaş Göçmen (E-32) yönetimindeki SB 141 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yapılan soruşturma sonucu Seyda Aşan’ın 225, Çağdaş Göçmen’in ise 75 promil alkollü olduğu belirlendi.

Anayolda kaza oldu, 3 kişi yaralandı

Öte yandan Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun 25’inci kilometreleri üzerinde gece yarısından meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Serhatköy-İkidere mevkiinde saat 00.30 sıralarında Mehmet Aktaş (E-50), yönetimindeki JU 049 plakalı çift kabin araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıktı.

Aktaş aracıyla, akasya ağacına çarptıktan sonra savrularak, aracın sağ yan kısmı üzerine devrilip, yol içerisinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcular Zeliha Aktaş (K-42) ve Zeynep Aktaş (K-52) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından Mehmet Aktaş ve Zeliha Aktaş sol ayak kırığı teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde, Zeynep Aktaş ise Acil Serviste müşahede altına alındı.

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023, 09:47