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Ailesi açıklama yapacak

Metin Münir’in yarın Ozanköy’de defnedilmesi bekleniyor

Ailesi açıklama yapacak
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Kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Diyalog gazetesi yazarı, ünlü gazeteci Metin Münir’in cenaze töreniyle ilgili programın bugün netleşmesi bekleniyor.
Ailesi; vasiyet üzerine Metin Münir’in Ozanköy mezarlığında defnedileceğini, ancak cenaze namazı için Girne’nin düşünüldüğünü belirtirken; net açıklamanın bugün yapılacağını ifade etti.
Metin Münir, Kıbrıs’a dönüş yaptıktan sonra Ozanköy’de yaşamaya başlamıştı. 

Üstel:  Değerli bir insandı
Başbakan Ünal Üstel, Metin Münir’in vefatı dolayısıyla mesaj yayımlandı. Üstel, mesajında şu ifadelere yer verdi: 
“Kıbrıs Türk halkının yetiştirdiği değerli gazetecilerden Metin Münir’in ani vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıbrıs Harekâtı‘nda vatanı için mücahitlik  görevi yapan, Turkish Daily News, BBC, London Times, Financial Times ve Sunday Times Türkiye temsilciliği, Güneş Gazetesi genel yayın yönetmenliği, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Sabah Gazetesi ve Vatan Gazetesi köşe yazarlığı görevlerini başarıyla yürüten  Münir'in vefatı bizleri derinden üzmüştür.
Merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”
 

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YORUMLAR
Beyhan Alkan
Beyhan Alkan - 14 saat Önce

Düşlediğin cennetinde huzur içinde uyu usta.
Fikirlerini korkmadan net yazan, kediye kedi diyebilen nadir köşe yazarlarından biri olduğunu zaten biliyordun.Dilerim ailen, gazeten veya her kimse köşe yazılarını toparlayıp yayımlarlar.
Özleyeceğim ve unutmayacağım zira yazdıklarından görüşlerinden o kadar çok alıntı yaptım ki hayata yarı sen olarak bakıyorum.
Hoşça kal büyük usta.

Ege’de Bir Sahil Kasabası
Ege’de Bir Sahil Kasabası - 8 saat Önce

Ailesinin bu saate kadar bir açıklama yapmadığından emin misiniz?

habib
habib - 15 saat Önce

çok büyük bir yazardı, değerini okurları anlar ancak...

Sufî
Sufî - 14 saat Önce

Bu yalan dünyadan cennete kocaman bir yildiz kaydi. Okumaya doyulmayan durunî yazilar yazan, okuyanda latif rûzûgâr birakan yazıları artık yok,, kelimelerle anlatilmayacak üzüntülüyüz.. ozanköyün ozani artik ozan köyünün bağrına emanettir.. nurlar içinde yat büyük filozof, cennet sun mekanin....

Ege’de Bir Sahil Kasabası
Ege’de Bir Sahil Kasabası - 12 saat Önce

Bizi hem öksüz hem yetim bıraktınız Metin Bey. Şimdi siz olmadan, sizin yazılarınız olmadan biz bu dünyanın zorluklarına, kötülüklerine nasıl katlanacağız?

Sarp Ege
Sarp Ege - 11 saat Önce

Üstatın eski yazılarını ve basılmayan otobiyografisini umarım ailesi/ yakınları bir kitapta toplarlar.

Ruh ikizi
Ruh ikizi - 15 saat Önce

MEKANI CENNET OLSUN.

Ege’de Bir Sahil Kasabası
Ege’de Bir Sahil Kasabası @Ruh ikizi - 11 saat Önce

Sn. Ruh İkizi; Sn. Eylül Eylül’ün de yazdığı gibi Sn. Münir’in etrafında toplanan kocaman bir aile olmuştuk. Hem öksüz, hem yetim kaldık. Hepimiz bu ani ölümle bir şok ve acı içindeyiz.

Sarp Ege
Sarp Ege - 11 saat Önce

Bu dünyadan bir Metin Münir geçti. Bilge kişiliği ile özenle kullandığı duru Türkçesi ile yazdığı yazıları okumak çok keyifli idi. Üstata Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dilerim.

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