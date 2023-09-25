Ailesi açıklama yapacak

Kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Diyalog gazetesi yazarı, ünlü gazeteci Metin Münir’in cenaze töreniyle ilgili programın bugün netleşmesi bekleniyor.

Ailesi; vasiyet üzerine Metin Münir’in Ozanköy mezarlığında defnedileceğini, ancak cenaze namazı için Girne’nin düşünüldüğünü belirtirken; net açıklamanın bugün yapılacağını ifade etti.

Metin Münir, Kıbrıs’a dönüş yaptıktan sonra Ozanköy’de yaşamaya başlamıştı.

Üstel: Değerli bir insandı

Başbakan Ünal Üstel, Metin Münir’in vefatı dolayısıyla mesaj yayımlandı. Üstel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk halkının yetiştirdiği değerli gazetecilerden Metin Münir’in ani vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıbrıs Harekâtı‘nda vatanı için mücahitlik görevi yapan, Turkish Daily News, BBC, London Times, Financial Times ve Sunday Times Türkiye temsilciliği, Güneş Gazetesi genel yayın yönetmenliği, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Sabah Gazetesi ve Vatan Gazetesi köşe yazarlığı görevlerini başarıyla yürüten Münir'in vefatı bizleri derinden üzmüştür.

Merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

